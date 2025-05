Van der Vaart breekt met appje over Van Basten live in bij talkshow

Marco van Basten opende Rondo maandagavond met een lovend betoog over Antony en Giovani Lo Celso, die zondag fantastische doelpunten maakten tegen Espanyol. Rafael van der Vaart, die thuis zit te kijken, stuurt daarop een appje over Van Basten naar presentator Wytse van der Goot.

Van Basten kiest wekelijks zijn favoriete moment uit het voetbalweekend uit. Ditmaal vraagt de oud-wereldspits aandacht voor de fantastisch winnende goal van Real Betis-huurling Antony. "Hij werd bij Ajax weleens bekritiseerd, maar hij liet hier wat zien dat ik heel erg mooi vond."

Theo Janssen is eveneens onder de indruk: "Fantastisch! De manier waarop hij hem meeneemt en dan vanuit de heup in de verre hoek schiet", aldus de oud-middenvelder.

"Dit is voor een rechtsbuiten de ideale bal", vervolgt Van Basten. "De Arjen Robben-bal, zullen we maar zeggen. Hij schiet hem echt perfect in de kruising. De goal is werkelijk perfect."

Van Basten vindt het mooi om te zien dat Antony zijn draai op huurbasis bij Betis helemaal gevonden heeft. "Bij Manchester United had hij een hele slechte periode en hij lijkt echt helemaal opgeleefd te zijn in Spanje."

Alex Pastoor, die eveneens aan tafel zit, krijgt de vraag hoe de opleving van Antony te verklaren is. "Er zijn meer voorbeelden van zulke spelers. Dat zit hem volgens mij altijd in de cultuur die heerst binnen zo'n club en selectie, wat voor spelers iemand om zich heen heeft", aldus de assistent-bondscoach van Indonesië.

Het tweede moment dat Van Basten uitgekozen heeft komt eveneens uit de wedstrijd Espanyol - Real Betis, namelijk de late gelijkmaker van Giovani Lo Celso. De aanvallende middenvelder scoorde met een prachtige subtiele voetbeweging. "Dit is ook een schitterende goal. Echt een linkspoot. Dit is in de 85ste minuut, en die van Antony was daarna nog. En dat is ook een linkspoot. Ik denk dat Rafael blij wordt vandaag", zegt Van Basten, die daarmee doelt op de lofzang die Van der Vaart regelmatig houdt op linksbenige voetballers.

Presentator Van der Goot ontvangt niet veel later een appje van Van der Vaart: "Fijn dat Marco eindelijk luistert", leest de presentator voor. Van Basten moet hard lachen om het berichtje van de oud-middenvelder.