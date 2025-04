Van der Vaart benoemt zijn mooiste voetbalmoment ooit, Hendriks stomverbaasd: 'Écht?'

In de studio van Ziggo Sport gaat het woensdag uiteraard over de aanstaande Champions League-krakers Real Madrid - Arsenal en Inter - Bayern München. De analisten zien, naar aanleiding van de twee geweldige vrije trappen van Declan Rice vorige week, meer prachtige beelden voorbijkomen. Bij het zien van één fragment is Rafael van der Vaart overtuigd: "Voor mij is dit het mooiste voetbalmoment dat ik heb gezien."

Op 30 januari 2010 speelde Real Madrid een uitwedstrijd bij Deportivo La Coruña. Vijf minuten voor rust, toen de Koninklijke dankzij een rake kopbal van Esteban Granero met 0-1 leidde in La Riazor, leek Guti op weg naar de 0-2.

In plaats van zelf te schieten deed hij wat niemand had verwacht: een hakje geven. Karim Benzema kreeg daardoor een opgelegde kans en schoot Real naar een 0-2 voorspong. Real won het duel uiteindelijk met 1-3.

Van der Vaart was destijds speler van Real Madrid, maar was er niet bij in Riazor. "Ik was geschorst deze wedstrijd. Ik zat thuis en toen hij dit deed, dacht ik echt: zo. Ik heb een mooi inzicht, maar dit was echt next level."

"Dit was echt een speler die de allerbeste visie, inzicht had van de hele wereld. Daar kwam ik niet aan, daar kwam Wesley (Sneijder, red.) niet aan. Daar kwam helemaal niemand aan. Want dit verzin je niet."

"Het was geen doelpuntenmaker", vervolgt Van der Vaart over Guti. "Dus hij dacht er niet aan om hem zelf te maken. Hij neemt hem aan, op een heel slecht veld en op snelheid. Je zou denken dat hij zelf zou schieten, maar nee. Hup, terug."

"Ik vond dit echt, als ik voetbal herinner, het mooiste voetbalmoment dat ik gezien heb." Presentatrice Hélène Hendriks is verbaasd door die uitspraak. "Écht?" Oké, die slaan we op."