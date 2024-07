Van der Sar omschrijft sportieve malaise Ajax in één kraakhelder woord

Edwin van der Sar denkt dat Ajax binnen afzienbare tijd weer de oude is. De oud-bestuurder van de Amsterdammers laat in het programma Humberto à Paris weten dat hij de sportieve crisis 'ongelooflijk' vindt, maar heeft vertrouwen in de nieuwe eindverantwoordelijken.

“Om eerlijk te zijn heb ik het zeker het eerste halfjaar meer druk met mezelf gehad”, doelt Van der Sar op zijn gezondheid. De oud-doelman liep in juli vorig jaar een hersenbloeding op.

“Wel veel contact gehad met mensen binnen de club, met directie, met supporters.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ongelofelijk”, beschrijft Van der Sar desgevraagd de sportieve crisis die al twee jaar voortduurt in Amsterdam in één woord. “Er is een val geweest en die is niet gestopt.”

“Van mensen die zelf weg zijn gegaan of weg moesten. En dat is doodzonde. Maar ik weet zeker dat met de mensen die er nu zitten we weer aan het opbouwen zijn. Er is een nieuwe trainer.”

“En vanuit daar zal je een stapje moeten maken met de clubs, met het stadion, met de fans, met de sponsors”, somt Van der Sar op. “Er staat gewoon heel veel goed. En nou moet het op het veld gewoon weer gaan klikken.”

Onder de nieuwe trainer Francesco Farioli wist Ajax donderdag zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen te winnen. Vlak voor tijd kopte Branco van den Boomen Ajax naar een 1-0 zege op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. Donderdag staat de return in Servië op het programma.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties