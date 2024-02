Van der Meijde tipt Ajax speler uit de Eredivisie: ‘Hij zou daar wel meekunnen’

Andy van der Meijde is van mening dat Osame Sahraoui goed mee zou kunnen bij Ajax, zo heeft hij gezegd bij Veronica Offside. De buitenspeler van sc Heerenveen was afgelopen zondag nog trefzeker tegen de Amsterdammers in de 3-2 overwinning van de Friezen.

“Sahraoui zou wel bij Ajax mee kunnen, denk ik”, begint de voormalig vleugelaanvaller zijn betoog. “Ik vind het echt een hele goede buitenspeler.”

Van der Meijde verklaart zich nader: “Hij heeft een actie in huis, kan een goaltje maken, heeft overzicht en een goed temperament, denk ik.”

Wim Kieft, ook te gast in het programma, doet geen uitspraken over de Noorse aanvaller, maar zegt wel dat hij totaal niet onder de indruk is van Carlos Forbs. “Deze jongen die er nu speelt, daar word ik echt niet vrolijk van”, doelt Kieft op de Portugese vleugelflitser.

Het scheelde niet veel of Sahraoui had afgelopen winter al een overstap gemaakt. LOSC Lille meldde zich met zeven miljoen euro bij Heerenveen, maar de club veegde het bod resoluut van tafel.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Sahraoui een waarde van 6,5 miljoen euro. Zijn contract loopt door tot medio 2026.

Dit seizoen kwam de 22-jarige linksbuiten al twintig Eredivisie-duels in actie voor de club uit Friesland. Hij wist hierin zes doelpunten te maken. Daarnaast was hij driemaal aangever bij een treffer.



