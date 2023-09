Van der Meijde: ‘Of Mislintat verdient aan Ajax-transfers? Dat wordt onderzocht’

Maandag, 18 september 2023 om 21:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:12

Andy van der Meijde claimt te hebben gehoord dat er een onderzoek is gestart naar Ajax-directeur Sven Mislintat. Volgens de oud-rechtsbuiten wordt onderzocht of de directeur voetbalzaken mogelijk heeft verdiend aan bepaalde transfers die deze zomer hebben plaatsgevonden. "Mislintat moet ontslagen worden, vandaag nog", zo is de stellige overtuiging van Van der Meijde in Veronica Offside.

"Ik heb in de wandelgangen gehoord dat er een onderzoek is gestart naar Mislintat", zegt Van der Meijde. "Dat is geen grap, dat heb ik echt gehoord. Ze gaan uitzoeken of hij er zelf geld aan verdient." Van der Meijde realiseert zich dat hij zich op glad ijs begeeft. "Dat is wat ik gehoord heb. Ik weet er zelf niets van."

Presentator Wilfred Genee kijkt met stijgende verbazing naar de ontwikkelingen in Amsterdam. "Een onderzoek, dat is lekker op tijd", aldus Genee. "Dan heb je een headhuntersbureau dat die man gescout heeft samen met Edwin van der Sar (ex-algemeen directeur, red.) en Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.), dan haal je een man die de clubcultuur op geen enkele manier kent en die alleen maar spelers uit de tweede divisie haalt voor veel te veel geld..."

Ook Wesley Sneijder reageert op het vermeende onderzoek naar Mislintat. "Als dat echt gebeurd is, dan mag je het alles en iedereen kwalijk nemen bij Ajax, ook de Raad van Commissarissen, die de transacties moet controleren." Van der Meijde beschouwt het seizoen voor Ajax nu al als verloren. "Dit seizoen word je gewoon zevende of achtste, tenzij er nog iets gebeurt in de winterse transferperiode." Van der Meijde doelt op het lozen van mogelijke miskopen, maar Sneijder denkt dat het niet zo eenvoudig zal zijn. "Er zijn geen gekken die daar in trappen, toch?", aldus Sneijder.

Rondom sommige aankopen van Ajax hangt een zweem van schimmigheid. Diverse media, waaronder De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, meldden vrijdag al dat Ajax veel meer heeft betaald voor sommige spelers dan noodzakelijk was geweest. Een van de voorbeelden daarvan is Chuba Akpom, die voor maximaal 14,4 miljoen euro overkwam van Middlesbrough. De spits zou in Engeland zijn aangeboden voor de helft.

De uitspraken van Johan Derksen over Mislintat

Ook Johan Derksen vermoedt louche praktijken bij Ajax, zo zei de oud-linksback vrijdag al bij Vandaag Inside. "Hij heeft met geld gesmeten en dan wek je de indruk dat er achter de schermen wordt gehandeld", aldus Derksen. "Dan zijn er mensen die meeprofiteren. Zeker met buitenlandse spelers zijn er altijd mensen die meedelen." Derksen begrijpt überhaupt niet waarom Ajax met de Duitser in zee is gegaan. "Wie heeft hem aangesteld? Hoe komen ze aan die man? Maurits Hendriks? Dat is een ramp, als je die man in huis haalt. De redding voor Ajax is die man die straks van AZ overkomt (Alex Kroes, red.). Die heeft wel overzicht. Die kun je om een boodschap sturen."