Van der Meijde had als oud-speler zeer slechte ervaring bij Ajax: 'Wilde hem een klap verkopen'

Andy van der Meijde praat in de nieuwe aflevering van bij Andy in de auto! met Johan Bakayoko over allerlei zaken. Zo doet de voormalig vleugelaanvaller zijn beklag over de in zijn ogen kille houding van de Amsterdamse club ten opzichte van oud-spelers. Bakayoko vindt het vooral 'ondankbaar'.

''Weet je wat het verschil is tussen Ajax en PSV? Als je bij Ajax aankomt als oud-speler, dan zeggen ze: 'Sta je op de lijst om binnen te komen?' En als dat niet zo is, kom je niet binnen. Ik heb daar tien jaar gespeeld, dat is toch niet normaal?'', geeft Van der Meijder blijk van zijn ergernis.

''Als ik daar spelers ophaal voor in de auto, moet ik vóór wachten. Dat is toch niet normaal? Maar de mensen die daar werken begrijpen niets van voetbal. Die doen alleen hun werk, en dan kom je niet binnen'', herhaalt de oud-aanvaller van Ajax nog maar eens.

Van der Meijde geeft direct een voorbeeld. ''Ik moest een keer een wedstrijd spelen en kwam bij het ArenA-dek. Dus ik doe het raam open en hij zegt: 'Wat kom je doen?' Ik zeg: 'Wat kom je doen? Ik kom voetballen zo.'''

Het antwoord van de geboren Arnhemmer maakte geen indruk op de beveiliger. 'Ja, dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Wie ben je dan?' Toen werd ik helemaal gek. Ik stapte uit en wilde hem een klap verkopen.''

''Maar achter mij stond een politieagent in burger die zei: 'Van der Meijde, doorrijden!' Anders had ik hem echt een klap verkocht. Dat was zó apart, joh. Je moet toch mensen aannemen die wat met de club hebben, toch?'', aldus de verbaasde Van der Meijde, die van Bakayoko de vraag krijgt of hij 'een beetje een heethoofd is'.

''Ik kan heel veel hebben, maar ik heb wél een limiet, zeg maar. Als ik over die limiet heenga, dan is het wel echt ernstig'', zo besluit Van der Meijde, die naast tien jaar Ajax ook nog heel kort bij PSV rondliep. Hij kwam echter geen enkele keer uit in een officiële wedstrijd voor de Eindhovenaren.