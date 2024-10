Van der Gijp ziet 'geweldenaar' in elftal Feyenoord: 'Hij heeft ook nog een goed lichaam'

René van der Gijp was diep onder de indruk van het spel dat Feyenoord op de mat legde tegen Benfica in de Champions League, zo maakt de analyticus duidelijk tijdens het programma Vandaag Inside bij SBS 6. Met name Antoni Milambo kan rekenen op lovende kritieken.

In Lissabon was Feyenoord woensdagavond met 1-3 te sterk voor Benfica. Ayase Ueda was trefzeker, terwijl Milambo zelfs tweemaal scoorde.

“Het was heel bijzonder”, zo blikt Van der Gijp terug op het duel van Feyenoord. “Benfica bij hen thuis wegspelen is echt een waanzinnige prestatie.”

“En Feyenoord heeft met die Milambo natuurlijk wel echt een geweldenaar in huis. Dat is echt een geweldenaar. Het is niet alleen een geweldige voetballer, want Donny van de Beek was ook best een goede voetballer.”

“Maar deze jongen heeft wel alles. Hij heeft een goed lichaam, hij kan goed lopen én hij tikt gewoon die Otamendi in de zestien door zijn stokken heen. Echt een goede speler.”

“PSV had bijvoorbeeld alle geluk van de wereld, want die hadden na 35 minuten met 4-0 achter moeten staan. Maar dat geluk had Feyenoord niet. Feyenoord heeft het zelf afgedwongen”, besluit Van der Gijp.

Ook collega Johan Derksen prijst de prestatie van de Rotterdammers. “Het is voor je status in Europa heel goed, maar natuurlijk ook voor de coëfficiëntenpunten die je verzamelt.”