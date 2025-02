De tafel van Vandaag Inside was vrijdagavond zeer te spreken over de duels die de Nederlandse clubs op de mat legden tijdens de afgelopen Europese speelronde. Vooral Ajax-talent Jorthy Mokio kon rekenen op louter complimenten.

“Normaal kijk ik niet naar het Nederlandse voetbal, want daar vind ik echt geen zak aan”, steekt Johan Derksen van wal. “Maar de Nederlandse clubs waren deze week echt hartstikke goed."

De Nederlandse campagne begon dinsdag. PSV verloor toen in de slotfase van het Champions League-duel met Juventus met 1-2. Woensdag wist Feyenoord knap AC Milan in De Kuip met 1-0 te verslaan.

Donderdag konden Nederlandse voetbalfans al helemaal hun geluk niet op. Ajax legde Union Sint-Gillis op een beroerde grasmat over de knie (0-2), AZ haalde keihard uit naar Turkse kampioen Galatasaray (4-1) en FC Twente versloeg FK Bodø/Glimt in eigen huis (2-1).

Hèlene Hendriks wil vervolgens dieper ingaan op de prestaties van Ajax en dan met name over het spel van Mokio. “Zijn fysiek is niet normaal. Hij wordt over twee weken zeventien. Hij is links en scoort met rechts. Als je de beelden terugkijkt dan denk je: ‘dit is ongelofelijk voor een jongen van zestien jaar.’”

René van der Gijp begint vervolgens over een ander Belgisch talent van Ajax: Rayane Bounida. “Ze zeggen over hem dat hij absolute wereldtop is, maar waarom speelt hij niet dan? Hij is achttien.”

Ajax leek deze winter aanvankelijk afscheid te nemen van Bounida, maar twee weken geleden werden de onderhandelingen tussen de aanvaller en de Amsterdamse club toch weer hervat. Volgens Voetbal International is inmiddels een akkoord bereikt en gaat Bounida spoedig zijn krabbel zetten onder een nieuwe verbintens.