Van der Gijp wijst 'allergrootste schande' van Europese week aan: 'Die zijn gewoon kampioen'

René van der Gijp is zwaar teleurgesteld in Galatasaray. De vaste analist van Vandaag Inside vindt het onbegrijpelijk dat een club met zoveel mogelijkheden zich kansloos laat uitschakelen door AZ in de Europa League.

''Het is een regelrechte schande dat zo'n AC Milan niet wint van Feyenoord, met een elftal vol invallers. Dat is echt een schande'', kraakt Johan Derksen enkele kritische noten over de uitgeschakelde Italiaanse grootmacht.

''Maar de allergrootste schande is eigenlijk nog Galatasaray tegen AZ'', ventileert Van der Gijp direct zijn mening als het over de Europese week gaat. ''Dat is gewoon de kampioen van Turkije. Die hebben een spits (Victor Osimhen, red.), die verdient tien miljoen. Die verdient meer dan de hele selectie van AZ.''

''En dan uit dik verliezen, en dan thuis niet verder komen dan een gelijkspel. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk'', velt de voetbalanalist een keihard oordeel over Galatasaray, dat bovenaan staat in de Turkse competitie maar dus vroegtijdig afscheid neemt van de Europa League. ''En heel knap van AZ.''

Van der Gijp legt vervolgens uit waarom hij van de Nederlandse clubs het meest uitkijkt naar AZ - Tottenham Hotspur. ''Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ongelooflijk leuk vind om naar AZ te kijken. Je ziet allemaal jongens die er enorm veel plezier in hebben.''

''Zelfs die jongen die er af en toe inkomt met dat rossige haar, Mexx Meerdink. Of het nou tien minuten is of een halfuur, hij loopt zich de pleuris. Het is fris en leuk. Ik ben benieuwd wat AZ gaat doen, want Tottenham heeft veel geblesseerden. Daar kan echt wel een resultaatje uit komen'', acht Van der Gijp AZ in staat om de kwartfinale te bereiken.

AZ krijgt op donderdag 6 maart bezoek van Tottenham in het AFAS Stadion. Precies een week later is de return in Noord-Londen. Mocht AZ zegevieren, dan volgt in de kwartfinale wellicht een tweeluik met Ajax. De Amsterdammers treffen in de achtste finale van de Europa League Eintracht Frankfurt.