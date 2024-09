'Zowel Jurriën als Quinten Timber gaf heel bewust een tikje aan Wout Weghorst'

René van der Gijp is ervan overtuigd dat Jurriën en Quinten Timber zondag op de training van het Nederlands elftal bewust even doorliepen op Wout Weghorst. Van der Gijp gelooft dat het gedrag van Weghorst tot irritatie leidt binnen de spelersgroep van Oranje.

Het akkefietje op de training van het Nederlands elftal kreeg veel media-aandacht doordat het gebeurde op een moment dat er camera's langs het veld stonden. Weghorst reageerde eerst geïrriteerd op een tikje van Jurriën Timber en kreeg vervolgens een kleine bodycheck van zijn broer Quinten. Terwijl de training was afgelopen beende Weghorst in zijn eentje vol irritatie weg.

Van der Gijp zegt in zijn eigen podcast Kieft Jansen Egmond Gijp dat zulke akkefietjes vaak voorkomen op voetbaltrainingen. De oud-rechtsbuiten herkent het uit zijn eigen tijd als actief speler.

"Je wist vroeger ook tijdens de training, bijvoorbeeld bij Erik Gerets, dat er momenten waren dat je beter niet op zijn tenen kon gaan staan, want dan kwam hij je achterna. Maar er waren ook momenten dat je wel op zijn tenen kon gaan staan, dat wist je wel."

"Het kan zomaar zijn dat die Timber gedacht heeft: ik ga expres op zijn klauwen staan, want dat gaat mis", aldus Van der Gijp.

"Er zijn natuurlijk jongens die zich ergeren aan het overdreven gedoe rond Weghorst", reageert Michel van Egmond. "Daarom, daarom", reageert Van der Gijp.

"Ik ben er bijna van overtuigd dat die Timber het expres deed, en die broer van hem daarna ook", vervolgt Van der Gijp, die bijval krijgt van Van Egmond. "Er reageerde ook niemand op. Die Timbers liepen gewoon weg, haha."

Van der Gijp denkt dat Weghorst niet blij is met zijn huidige rol in Oranje. "Wat het met Weghorst ook een beetje is: de rol van pinchhitter vindt hij oké, maar nu is hij eigenlijk derde spits achter Zirkzee en Brobbey. Dat is iets dat hem niet lekker zit. Hij is in zijn ogen tweede spits."

"Hij heeft nul gevoel voor hiërarchie, terwijl het voetbal juist een wereld van hiërarchie is", reageert Van Egmond, die zijn verbazing daarover uitspreekt. "Als je Wout Weghorst bent moet je niet bijdehand gaan doen tegen Lionel Messi (na de verloren kwartfinale op het WK, red.) en je moet ook niet eisen dat je eerste spits van Oranje bent, want je moet al blij zijn dat je derde spits bent..."