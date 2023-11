Van der Gijp: ‘Hij had zijn trainer een kopstoot moeten geven, dwaas...’

Dinsdag, 28 november 2023 om 19:04 • Jeroen van Poppel

René van der Gijp begrijpt er niets van dat Sem Steijn kind van de rekening werd bij FC Twente na de vroege rode kaart van Mees Hilgers tegen PSV (0-3 verlies). Van der Gijp had nooit Steijn, nota bene de clubtopscorer van de Tukkers, gekozen als speler om te wisselen.

Twente-trainer Joseph Oosting haalde Steijn naar de kant om met Alec Van Hoorenbeeck een extra verdediger in te brengen.

"Je haalt toch altijd iemand eruit van wie je denkt dat-ie weleens zou kunnen verzaken? Dat is deze jongen juist niet", zegt Van der Gijp in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Juist niet, inderdaad", reageert Wim Kieft. "Die blijft lopen en lopen!" Van der Gijp vervolgt: "Hij is in de weer, jongen. Ik begreep er helemaal niets van. Helemaal niets."

Steijn gaf Oosting gewoon een hand en maakte geen misbaar. "Het is een keurige jongen, want de gemiddelde speler had de waterzak een schop gegeven in de richting van de masseur of zo, weet je", zegt Kieft.

Van der Gijp haakt in: "Nee, hij had gewoon die trainer een kopstoot moeten geven! Pleur op, man. Dwaas. Hahaha."

Van der Gijp zoekt een verklaring voor de wissel. "Zou hij de netste jongen eruit hebben gehaald? Om geen gezeik na afloop te krijgen, of zo."