Van der Gijp gaat stuk om transfer van Ajax: ‘Is dat in het café besloten?’

De aanstaande transfer van Andries Noppert van sc Heerenveen naar Ajax heeft voor hilariteit gezorgd aan tafel bij Vandaag Inside. De dertigjarige goalie, basisspeler tijdens het WK in Qatar, is onderdeel van een ruildeal met Jay Gorter, die de omgekeerde weg bewandelt.

Dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe sluitpost is uitgekomen bij Noppert komt vooral door Louis van Gaal. De adviseur van Ajax kent de keeper goed uit zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal en heeft in Amsterdam aangedrongen op zijn komst.

René van der Gijp snapt niets van de komst van Noppert. "Hebben ze dat besloten in een café?", vraagt hij zich schaterlachend af.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Johan Derksen wijst vooral naar Robin van Persie. "Hij is een jonge, onervaren trainer die de fout heeft gemaakt om Van der Hart op te stellen in plaats van Noppert. Noppert was uit vorm, maar hij heeft het tijdens het WK voortreffelijk gedaan."

"Noppert is een veel betere keeper", gaat Derksen door. "Dus Van Persie heeft ook al geen verstand van keepers. Maar het is wel een beetje gek om hem van de bank in Heerenveen nu te benoemen tot eerste doelman van Ajax. Hij moet natuurlijk die veteraan (Remko Pasveer, red.) vervangen."

Verwacht wordt dat Noppert als tweede doelman naar Ajax wordt gehaald en als vervanger dient van Diant Ramaj, die op zijn beurt mag vertrekken. De Duitser verloor de concurrentiestrijd van Pasveer en komt niet in de plannen van Francesco Farioli voor.

Ramaj vertegenwoordigt nog wel een flinke transferwaarde, waardoor Ajax met een verkoop mogelijk nog andere posities kan versterken. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 18 miljoen euro.