René van der Gijp: ‘Daar is Memphis Depay er één van, en daar is Noa Lang er één van’

René van der Gijp heeft zo zijn twijfels bij de manier van doen van Memphis Depay. Tafelgenoot Wim Kieft maakte de aanvaller ooit van dichtbij mee en heeft een iets ander beeld van de Oranje-international, al snapt hij wel dat Memphis met zijn gedrag soms weerstand oproept.

"Ik heb het idee dat ik naar iemand zit te kijken waar ik mijn twijfels over heb. In dit opzicht", aldus René van der Gijp in de aflevering van KJEG van deze week, terwijl hij naar zijn hoofd wijst. "Maar jij hebt mij verteld dat het best een verstandige gozer is."

"Ik zie natuurlijk ook al die beelden en documentaires", haakt Kieft in. "Ik heb die jongen weleens getraind, maar dat is wel tien, twaalf jaar geleden. Ik was spitsentrainer (bij PSV, red.), ik heb hem eigenlijk geleerd hoe het moet", zegt de voormalig aanvaller met een kwinkslag.

"Maar als hij met die jongens was, Henk Fraser was toen trainer, dat viel reuze mee. Hij deed geen extreem gekke dingen. Maar kijk, die jongens gaan opeens veel geld verdienen en hij (Memphis, red.) is nogal extravagant", verwijst de analist naar onder meer de kledingstijl van de aanvaller.

"Ze doen allemaal dingen waarvan ik denk: Dat mag wel een onsje minder. Maar ik heb niet het idee dat hij verkeerd ligt, ofzo. Binnen zo'n groep", neemt Kieft Memphis enigszins in bescherming.

"Maar ik heb jouw weleens gevraagd of hij totaal bij is?", wil Van der Gijp tot slot nog weten. "Bij qua intelligentie? Ja, ik denk wel dat hij intelligent is. Kijk, hij komt natuurlijk niet zo leuk over als jouw favoriet, Denzel Dumfries", countert Kieft.

"Ja, dat vind ik een hele leuke en open jongen. Daar kijk ik graag naar", onthult Gijp. "En ik kijk ook graag naar Aké, Brobbey, Gakpo. Maar er zijn er ook een paar waar ik naar kijk, en dan mijn twijfels heb. Daar is Memphis er één van, en daar is Noa Lang er één van. Loopt het hierboven wel helemaal oké?"

