‘Van de Beek voedt geruchten over terugkeer bij Ajax met peperdure aankoop’

Donderdag, 16 november 2023 om 07:15

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Zo maakt Bekende Buren bekend dat Donny van de Beek sinds kort de nieuwe eigenaar is van een appartement aan de Zuid-As in Amsterdam. De middenvelder van Manchester United, die in Engeland al een tijdje op een dood spoor zit, voedt daarmee de geruchten over een mogelijke terugkeer bij Ajax.

Van de Beek, die eerder al een prachtige woonboerderij in zijn geboorteplaats Nijkerkerveen op de kop wist te tikken, heeft voor zijn gloednieuwe woning in Amsterdam 1.595.000 moeten neertellen. Dat is 35.000 euro onder de vraagprijs.

Heel veel pijn heeft de aanschaf van het appartement vermoedelijk niet gedaan voor Van de Beek. Bekende Buren weet dat de middenvelder de woning zonder hypotheek heeft aangeschaft. Van de Beek beschikt bij United dan ook over een miljoenensalaris.

"Het appartement ligt op de vijftiende verdieping en garandeert een schitterend uitzicht", zo valt er te lezen. "Donny kijkt vanuit zijn appartement onder andere uit op Amstelveen en ziet waarschijnlijk ook nog de vliegtuigen landen op Schiphol."

Verder beschikt de middenvelder over een butler, een beveiligde lift, drie slaap- en twee badkamers. In totaal heeft de woning 140 vierkante meter woonoppervlak. De woonkamer kent een ruim eetgedeelte en een bijzonder luxe keuken.

"Koude voeten zal hij niet krijgen, want in het hele appartement ligt vloerverwarming. Daarbij is de gehele woning zeer hoogwaardig afgewerkt en te bedienen middels het centrale domotica-systeem van Busch Jaeger. Dat hij nu een appartement koopt in Amsterdam, zal zeker leiden tot geruchten dat Donny volgend jaar wellicht terugkeert bij het zwalkende Ajax."

