Van de Beek krijgt volgend pijnlijk signaal van Man United en Erik ten Hag

Dinsdag, 5 september 2023 om 16:54 • Noel Korteweg

Donny van de Beek is door Manchester United niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. De club van manager Erik ten Hag publiceerde maandagmiddag de namen van de spelers die speelgerechtigd zijn voor de eerste zes wedstrijden van het miljardenbal en de naam van de 26-jarige ex-Ajacied ontbreekt.

Clubs moeten een zogeheten A- en B-lijst indienen bij de UEFA met de namen van de spelers die ingeschreven moeten worden voor de groepsfase van de Europese toernooien. Van de Beek ontbreekt bij United op de A-lijst. Op de B-lijst staan spelers die op of na 1 januari 2002 zijn geboren en al minimaal twee jaar actief zijn bij de club. Ex-Eredivisionisten Tyrell Malacia, Antony, Christian Eriksen, André Onana, Lisandro Martínez en Sofyan Amrabat zijn wél ingeschreven door United. Ook alle zomeraanwinsten staan logischerwijs op de lijst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het ontbreken van Van de Beek is de zoveelste tegenvaller voor de Nederlander gedurende zijn tijd op Old Trafford. De rechtspoot werd in de zomer van 2020 met hoge verwachtingen overgenomen van Ajax, maar heeft eigenlijk nooit een serieuze kans gekregen. Toenmalig United-manager Ole Gunnar Solskjaer zag het niet in de negentienvoudig international van Oranje zitten en stelde hem daarom nauwelijks op. In zijn eerste seizoen in Manchester kwam Van de Beek tot slechts 1456 speelminuten, verdeeld over 36 wedstrijden. De middenvelder koos begin 2022 eieren voor zijn geld en verkaste op huurbasis naar Everton, maar ook daar kwam hij niet volledig uit de verf.

Met de komst van Ten Hag bij United leek het perspectief op speeltijd in positieve zin te veranderen voor Van de Beek. Twee verschillende blessures, waardoor de Nederlander liefst 48 wedstrijden aan de kant stond, gooiden echter roet in het eten. Van de Beek maakte deze zomer tijdens het oefenduel met Olympique Lyon (1-0) de enige treffer van de wedstrijd, maar heeft dat doelpunt vooralsnog niet kunnen verzilveren. De rechtspoot zat dit seizoen nog niet in een wedstrijdselectie van the Red Devils. De transferwindows in de topcompetities van Europa zijn inmiddels al enkele dagen gesloten. Een stap naar België, Saudi-Arabië of Turkije kan nog uitkomst bieden voor Van de Beek.