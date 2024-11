Van Bronckhorst staat na nieuwe nederlaag tegen Göztepe onder grote druk

Verschillende Turkse media verwachten dat het niet lang meer gaat duren totdat Giovanni van Bronckhorst ontslagen gaat worden bij Besiktas. Zeker na de nieuwe nederlaag tegen Göztepe (2-4) neemt de druk op de Nederlandse trainer toe.

Besiktas staat na deze nederlaag op de zesde plaats na twaalf wedstrijden. Het heeft al een achterstand van dertien punten ten opzichte van Galatasaray opgelopen. Volgens de Turkse sportkrant Fanatik raakt het geduld van de clubleiding op en is het einde van Van Bronckhorst bij Besiktas nabij.

“Besiktas staat voor een cruciaal besluit: afscheid nemen van Van Bronckhorst. Het team roept al weken om hulp: hijt blijkt tactisch incompetent, er is geen saamhorigheid en ze zijn niet efficiënt”, wordt er in de Turkse sportkrant geschreven.

Dat de voormalig trainer van Feyenoord en Rangers in de afgelopen interlandperiode tien dagen vrij nam, is ook niet in het goede keelgat geschoten in Turkije. Dit wordt gezien als een gebrek aan toewijding aan de club.

Het is sinds kort niet alleen de media die kritisch is op Van Bronckhorst. Tegen Göztepe werd de Nederlandse oefenmeester regelmatig uitgefloten. Volgens andere Turkse sportkrant Fotomac heeft de clubleiding grote fouten gemaakt. “Het aantrekken van de koppige, onervaren Van Bronckhorst en het aantrekken van spelers die nauwelijks iets toevoegen, zoals João Mário, zijn grote fouten geweest.”

Oud-speler Sergen Yalçin heeft zich ook al aangeboden als mogelijke opvolger. “Laat de clubleiding maar naar mij komen, ik zal de rol van trainer op mij nemen en hoef er niets voor terug”, gaf de clubloze trainer, die een clubicoon is bij Besiktas, aan.

In de laatste vijf wedstrijden van Besiktas wist er maar één duel gewonnen te worden. Nu de titel wel vergeten kan worden lijkt het dus een kwestie van tijd dat de 49-jarige trainer afscheid moet nemen van de ploeg uit Istanbul.