Van Bommel ziet heerlijke goals en heeft prima papieren voor bekerfinale

Royal Antwerp is nog altijd in de race om de finale van de Croky Cup te bereiken. De ploeg van Mark van Bommel speelde donderdagavond met 1-1 gelijk bij KV Oostende. De return van de halve finale vindt op 29 februari plaats in Antwerpen.

Bijzonderheden

Mahamadou Doumbia kreeg de bal na een half uur aangespeeld en besloot maar eens om de trekker over te halen vanaf een dikke twintig meter. Dat bleek een goede zet: zijn schot draaide op heerlijke wijze de verre hoek in: 0-1.

Er leek niets aan de hand voor Antwerp, dat desondanks toch de gelijkmaker moest slikken. Ewan Henderson nam aan op de hoek van de zestien, keek op en vond de verre hoek met een fraai geplaatste bal: 1-1.

Antwerp, waar Vincent Janssen overigens ontbrak wegens een schorsing, slaagde er in het vervolg niet meer in om de zege naar zich toe te slepen. Kansen daarvoor kreeg het wel, maar Oostende-goalie Gabriël groeide uit tot uitblinker aan de Belgische kustplaats.

In de finale gaat een van bovenstaande ploegen het opnemen tegen Club Brugge of Union Sint-Gillis. Club wist het heenduel in Brugge met 2-1 te winnen.

BOEM, Royal Antwerp aan de leiding ??

Mahamadou Doumbia haalt de trekker over en schiet geplaatst de 1-0 tegen netje ?? #ZiggoSport #CrokyCup?? #KVOANT pic.twitter.com/iv3g4fSXDm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2024

???????????? gelijkmaker ??

Ewan Henderson krult de bal heel knap binnen voor de 1-1 ??#ZiggoSport #CrokyCup?? #KVOANT pic.twitter.com/xQTg4oCxOb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2024

