Van Bommel stuurde een appje naar Feyenoorder: ‘Doe even normaal joh!’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 08:50 • Wessel Antes • Laatste update: 09:01

Mark van Bommel vindt het nog altijd jammer dat Calvin Stengs momenteel furore maakt bij Feyenoord, in plaats van bij zijn Royal Antwerp. Dat zegt de trainer van the Great Old in een uitgebreid artikel over Stengs in het weekblad van Voetbal International. Stengs was afgelopen zomer dicht bij een definitief dienstverband in Antwerpen, maar koos uiteindelijk voor zijn oud-trainer Arne Slot en Feyenoord.

Van Bommel weet nog goed wanneer hij te horen kreeg dat Stengs niet langer bij Antwerp zou blijven. “We stonden op het veld en ik zei tegen mijn assistent Jürgen Dirkx en Vincent Janssen: ‘Verdomme, hadden we Calvin nu maar gehad, dan was het makkelijker gegaan’. Ze keken me aan en zeiden. ‘Calvin komt niet meer, hij gaat naar Feyenoord’. Voor mij was dat een teleurstelling want ik had echt gehoopt dat hij definitief naar ons zou komen.”

Stengs belde Van Bommel op nadat hij Slot zijn jawoord had gegeven. “Calvin vond het moeilijk, maar hij hoefde zich voor niks te verontschuldigen. Ik kon het zelf ook wel invullen. Feyenoord, De Kuip, een grote en mooie club én direct Champions League, iets waarvoor wij ons nog moesten zien te plaatsen via de Play-offs. Daarbij ís het gewoon zo dat als je in Nederland speelt bij een topclub en ook nog in de Champions League actief bent, je veel sneller in aanmerking komt voor het Nederlands elftal.”

Van Bommel is niet verbaasd over de huidige prestaties van Stengs. “Nederland ziet het nu, maar wat hij nu doet, deed hij vorig seizoen bij Antwerp ook, hoor. Toen hij bij Nice op een dood spoor zat, waren wij eigenlijk de enige club met serieuze interesse.” Wel keek hij op van de nieuwe haardracht van Stengs. “De laatste keer dat ik hem sprak was toen hij opeens dat nieuwe kapsel had. Die pruik was verdwenen en daarvoor in de plaats zag ik een ingevlochten model.”

Van Bommel besloot contact op te nemen met zijn pupil. “‘Doe effe normaal joh!’, stuurde ik hem. Als geintje natuurlijk, maar later bedacht ik me dat het hem juist goed stond. Veel stoerder, die dreads, veel meer zoals hij nu al een tijd speelt.” Stengs is door zijn prestaties opgenomen in de voorselectie van Ronald Koeman voor het Nederlands elftal. Tijdens de vorige interlandperiode werd hij opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Noa Lang.

Stengs is onder Slot een van de belangrijkste krachten in het huidige Feyenoord. Na veertien officiële wedstrijden in Rotterdamse dienst staat de linkspoot op vier doelpunten en zeven assists. Feyenoord betaalde afgelopen zomer zo’n 6 miljoen euro aan Nice voor de diensten van de zevenvoudig international.

Stengs, die in Rotterdam-Zuid tot medio 2027 vastligt, heeft Sebastian Szymanski al bijna doen vergeten. Met name in de Champions League weet de aanvallende middenvelder te imponeren, daar hij in de thuiswedstrijden tegen Celtic (2-0 winst) en Lazio (3-1 winst) tot de uitblinkers behoorde. De 24-jarige Stengs is volgens Transfermarkt momenteel zo’n 10 miljoen euro waard.