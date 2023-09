Van Bommel is onverbiddelijk: â€˜Hij heeft het zichzelf onmogelijk gemaaktâ€™

Van Bommel is onverbiddelijk: ‘Hij heeft het zichzelf onmogelijk gemaakt’

Dinsdag, 26 september 2023 om 21:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:10

Het huwelijk tussen Royal Antwerp en Michael Frey lijkt voorgoed voorbij. De spits leeft al een tijdje in onmin met trainer Mark van Bommel en traint al maanden met de B-kern mee. Ondanks dat de Zwitser als breekijzer nog best van pas zou kunnen komen, peinst Van Bommel er niet over om Frey terug te halen bij de hoofdmacht.

Op de vraag of er voor Frey nog een toekomst is weggelegd bij de A-selectie is Van Bommel onverbiddelijk. "Nee, Michael heeft het zichzelf onmogelijk gemaakt", aldus de Nederlander. De vete tussen Van Bommel en Frey vindt zijn oorsprong in januari van dit jaar, toen de aanvaller niet te spreken was over een keuze van zijn trainer en na afloop van het bekerduel met KRC Genk boos richting de spelersbus beende.

De grootste concurrent van Vincent Janssen speelde afgelopen seizoen hoofdzakelijk tweede viool en verscheen in 7 competitiewedstrijden aan de aftrap, terwijl Janssen 32 keer mocht starten van Van Bommel. De Zwitser koos daarop eieren voor zijn geld en liet zich de tweede seizoenshelft verhuren aan Schalke 04. Met die club degradeerde Frey naar de 2. Bundesliga. In vijftien wedstrijden kwam hij bovendien niet tot scoren.

Voor Van Bommel en Antwerp breekt een belangrijke week aan. Woensdagavond speelt the Great Old tegen concurrent en koploper KAA Gent. Volgende week is Shakhtar Donetsk de tegenstander tijdens de tweede speelronde in de Champions League. Na de 5-0 oorwassing op bezoek bij FC Barcelona is Van Bommel gebaat bij een goed resultaat om niet verder achterop te raken in Groep H.