Van Bommel geniet: ‘Vergelijkbaar met Noa Lang: nauwelijks af te stoppen’

Vrijdag, 24 november 2023 om 12:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

Mark van Bommel en Royal Antwerp FC sluiten de eerste seizoenshelft vrijdag af met een uitwedstrijd tegen St. Truiden. De landskampioen kent vooralsnog een wisselvallige jaargang en moet genoegen nemen met een vijfde plek op de ranglijst. In de Champions League vormt de ploeg van Van Bommel vooral een speelbal voor tegenstanders.

De interlandbreak was voor Van Bommel geen reden om stil te zitten. De voormalig coach van PSV, die zijn spelers een paar dagen vrijaf gaf bij Royal Antwerp, bezocht zijn beide voetballende zoons: Ruben en Thomas.

"Thomas speelde met Patro Eisden een vriendschappelijke wedstrijd in Gelsenkirchen tegen Schalke 04. Hij is na een blessure weer fit. Dat is mooi. ’s Avonds ben ik nog naar Almere gereden om Ruben aan het werk te zien met Jong Oranje tegen Gibraltar", vertelt Van Bommel tegen Het Nieuwsblad.

Vrijdagavond gaat het vizier van Van Bommel op Antwerpenaar Aboubakary Koita. De aanvaller van St. Truiden was dit seizoen al goed voor tien doelpunten en voert samen met Kévin Denkey (Cercle Brugge) de topscorerslijst aan in de Pro League.

"We beseffen waar het gevaar schuilt", aldus Van Bommel. "Ik heb de groep voorbereid op zijn kenmerkende acties. Ik vergelijk hem een beetje met Noa Lang vorig seizoen bij Club Brugge. Bij zulke dynamische aanvallers weet je wat je kunt verwachten. Alleen zijn die jongens dermate goed in wat ze doen dat ze moeilijk af te stoppen zijn."

Ondanks het lage puntenaantal is Van Bommel tevreden over zijn ploeg tot dusver. "We voetballen beter dan vorig jaar. We brengen geen ‘toevalvoetbal’, we domineren vaak de tegenstander omdat we stabieler zijn. Door onze standvastigheid is de kans groter dat we meerdere wedstrijden zullen winnen."

"Maar het gat met Union (elf punten, red.) mag niet groter worden. Ook al worden de punten nog gehalveerd en spelen we in de nacompetitie voortaan tien in plaats van zes wedstrijden, we moeten wel bijblijven. Laat ons niet arrogant worden en eerst proberen bij de eerste zes te geraken, in plaats van over vier teams heen te kijken."