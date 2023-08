Van Bommel en Antwerp winnen nipt en zetten grote stap richting Champions League

Dinsdag, 22 augustus 2023

Royal Antwerp heeft dinsdagavond met 1-0 gewonnen van AEK Athene in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. Daarmee heeft de formatie van Mark van Bommel een grote stap gezet richting de groepsfase van het miljardenbal. Vincent Janssen maakte de enige goal. Woensdag 30 augustus is de return in Griekenland.

Bijzonderheden:

Aan de kant van Antwerp begonnen Jürgen Ekkelenkamp en Janssen aan de aftrap, terwijl Gyrano Kerk genoegen moest nemen met een plekje op de reservebank. Nordin Ambrabat startte aan de kant van AEK. Na een kwartier spelen wist Janssen de score te openen. Arthur Vermeeren zette de spits oog in oog met de doelman en daar wist Janssen wel raad mee: 1-0. Vroeg in de tweede helft kantelde de wedstrijd, nadat Antwerp-verdediger Jelle Bataille een rode kaart kreeg voor een late tackle. Vanaf dat moment domineerden de Grieken, maar scoren deed AEK niet, waardoor Antwerp er met de overwinning vandoor ging.

?????????????? ?????????????? zet Royal Antwerp op voorsprong ?

Een goede loopactie van de spits en een kalme afronding, 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #ANTAEK pic.twitter.com/fptT1QaBNN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2023

Royal Antwerp - AEK Athene 1-0

16' 1-0 Vincent Janssen (assist: Arthur Vermeeren)

50' rode kaart Jelle Bataille (Royal Antwerp)