Van Basten wordt gevraagd naar woorden van Brobbey: ‘Het lijkt nu alsof...’

Maandag, 4 december 2023 om 22:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:20

Marco van Basten benadrukt dat hij niets tegen Brian Brobbey heeft. De drievoudig Ballon d'Or-winnaar reageerde maandag in Rondo op Ziggo Sport op de woorden van de 21-jarige spits van Ajax, die na de winst op NEC (1-2) zei Van Basten zijn ongelijk te willen bewijzen. "Het lijkt alsof ik tegen hem ben, maar dat is helemaal niet zo", aldus Van Basten.

Van Basten had op maandag 30 oktober harde kritiek op Brobbey in het door de spits genoemde praatprogramma. "Ik weet langzamerhand hoe ik moet afwerken, maar hij... Hij heeft dus twaalf jaar lang in de opleiding gezeten bij Ajax, en hij heeft nog geen één idee wat hij moet doen als hij een-op-een met de keeper komt", aldus Van Basten.

Brobbey is bezig aan een ijzersterke periode in het seizoen. De spits van Ajax scoorde midweeks twee keer tegen Olympique Marseille (4-3 verlies) en leverde zondag tegen NEC een prachtige assist af bij het openingsdoelpunt tegen NEC.

Na afloop werd Brobbey gevraagd naar de kritiek op zijn persoon. "Mensen praten zoveel, ook aan de tafel bij Rondo, Marco van Basten", zegt Brobbey. "Ik wil hem het ongelijk bewijzen. Of dat lukt? Zeker weten."

Van Basten werd maandag opnieuw gevraagd naar Brobbey. "Het is in principe een jongen die explosief, sterk en snel is. Daarmee heeft hij eigenlijk alles wat een spits moet hebben, maar de techniek die erbij hoort, is eigenlijk iets dat hij het minst heeft."

"Je zou zeggen: als je bij Ajax opgeleid wordt, dan heb je het hele pakket. Dat mist hij een beetje. En dat is zonde. Dat neem ik de club veel meer kwalijk dan hem. Die club slaat zich steeds op de borst: kijk ons eens goede jeugdproducten afleveren, maar bij hem zijn ze dat vergeten, vind ik."

Het schort bij Brobbey vooral aan de techniek, vindt Van Basten. "Dat vind ik beperkt bij hem, en dat is zonde, want hij zou een geweldige spits kunnen zijn. Hij kan wel koppen, hij kan wel een bal aannemen. Maar zijn techniek moet vele malen beter zijn. Dan wordt het een hele goede spits."

Kenneth Perez over Brobbey

Dat Van Basten zegt dat Brobbey 'wel kan koppen' is opmerkelijk, want de aanvaller van Ajax heeft juist dáár veel kritiek over gekregen de laatste tijd. "Brobbey kan niet koppen", zei Kenneth Perez eerder bij ESPN. "Dat kan hij écht niet."