Van Basten vernietigend over PSV‘er: ‘Dan weet je niet wat topvoetbal inhoudt’

Woensdag, 8 november 2023 om 23:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:12

Marco van Basten is direct na afloop van PSV - RC Lens (1-0) uiterst kritisch op het spel van Malik Tillman in de slotfase van het duel. De Amerikaan verdedigde onvoldoende mee in de ogen van de analist, die zijn woordje klaar had in de studio van Ziggo Sport. "Dan weet je niet wat topvoetbal inhoudt."

Tillman moest het doen met een reserverol achter Guus Til. De Amerikaan kwam halverwege de tweede helft in het veld voor Til, maar maakte in de minuten die hem gegund werden geen onuitwisbare indruk. In verdedigend opzicht liet hij cruciale steken vallen, vindt Van Basten, die nog wel positief begint over de teamprestatie van PSV.

"Het is goed dat PSV heeft weten te scoren en dat ze het bij elkaar hebben weten te houden", begint Van Basten. "Het was hier en daar natuurlijk wel op het randje, maar ik had wel het idee dat ze er voor de volle honderd procent alles aan deden. Soms was het niet helemaal op de meest slimme manier, maar ze hebben het met elkaar wel geflikt en daar gaat het uiteindelijk om."

Van Basten zegt wel het gevoel te hebben dat PSV in de slotfase ontsnapte. Lens kreeg meerdere kansen en schoot zelfs nog tegen de paal. "Dat was ook wel echt zó slecht georganiseerd, dat je denkt van: hallo?! Dat zie je hier ook", zegt Van Basten bij het zien van de beelden van een kans in de zestigste minuut, waarbij een speler van de Fransen bij de tweede paal uitglijdt. "Hoe kan die jongen daar bij de tweede paal helemaal vrij staan? Het omschakelen..."

Bij andere beelden is Van Basten nog steeds zeer kritisch. "Hier zetten ze (PSV, red.) heel hoog druk. Dan maak je het veld kwetsbaar als je dat niet met z'n allen gegroepeerd doet. Dan zie je ook dat je in één keer drie tegen drie of vier tegen vier komt te staan. Er staan er vier van PSV en vijf van Lens. Waarom daar in godsnaam drukzetten?! Dat is echt zinloos. Dat is vragen om moeilijkheden."

Tillman

Vlak voor tijd zette Lens nog alles op alles om de gelijkmaker te forceren. In minuut 88 trok Lens massaal naar voren, terwijl Tillman rustig achter de Fransen aanhobbelde. "Hier nog een keer, Tillman staat helemaal daar! Tillman komt erin, dat is een middenvelder. Moet je kijken waar hij loopt!". Tillman begaf zich tijdens de aanval lange tijd op de helft van Lens. "Als middenvelder moet je meedoen en je verdediging helpen! Hier ziet hij het nog niet", zegt Van Basten bij het zien van de kans van Lens. De bal eindigde op de paal. "Dan weet je niet wat topvoetbal inhoudt."

Ondanks de hectische slotfase wist PSV stand te houden. De Eindhovenaren doen daarmee uitstekende zaken in Groep B. De ploeg van trainer Peter Bosz staat nu tweede met vijf punten. Lens heeft ook vijf punten, maar bij een gelijk aantal punten zal PSV wegens het betere onderlinge resultaat altijd boven de Fransen eindigen. Arsenal leidt de dans in de poule met negen punten, terwijl Sevilla onderaan staat met twee punten.