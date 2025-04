Van Basten lyrisch: ‘Ik heb daar vreselijk van genoten, het is allemaal tiki-taka'

Paris Saint-Germain maakt dit seizoen grote indruk in de Champions League en dat is ook Marco van Basten niet ontgaan. De drievoudig Ballon d'Or-winnaar is in de studio van Ziggo Sport lyrisch over de prestaties van de Parijzenaren, die al met een straatlengte voorsprong gekroond zijn tot kampioen van Frankrijk.

Van Basten licht allereerst Ousmane Dembélé uit. De pijlsnelle aanvaller is bezig aan misschien wel zijn beste seizoen. "Misschien heeft dat te maken met een stukje zelfvertrouwen", analyseert Van Basten.

"Ik denk dat hij goed overweg kan met deze trainer (Luis Enrique, red.). Het gaat nu ook in één keer goed en op het moment dat het goed gaat, wil iedereen er graag bij zijn. Het slechte gaat dan vaak de ene kant op, maar het goede de andere kant. Dat is wat je momenteel bij PSG ziet."

"Ze zijn allemaal in vorm. De tactiek is mooi, interessant, technisch, aanvallend... Of de linksbuiten nu aan de rechterkant staat of de middenvelder in de spits of de spits op het middenveld, het is allemaal tiki-taka."

"Ik moet zeggen dat ik daar de afgelopen wedstrijden vreselijk van heb genoten. Het is fantastisch om te zien, en Dembélé is de grote man." Dembélé is bezig aan zijn tweede seizoen in Parijs. Deze jaargang noteerde hij tot op heden 32 goals en 10 assists in 41 optredens.

"Kvaratskhelia speelt ook geweldig, Doué maakt de ene na de andere goal. Maar ook van achteruit... Dembélé die inzakt, de bal oppakt en het spel verdeelt. Het zijn ook allemaal verschillende spelers die kunnen scoren. Ik moet zeggen dat ze echt in bloedvorm zijn", aldus Van Basten.

PSG maakte in de achtste finale al grote indruk door Liverpool op Anfield uit te schakelen. In de heenwedstrijd tegen Villa won PSG met 3-1, waardoor de halve finale lonkt. Nooit eerder wist PSG de Champions League te winnen, al kwam het in 2020 wel heel dichtbij met een finaleplaats. Bayern München bleek toen met 1-0 te sterk door een treffer van uitgerekend PSG-jeugdproduct Kingsley Coman.