Van Basten heeft welgemeend advies voor Timber: ‘Jij hebt dit jaar problemen’

Maandag, 22 mei 2023 om 23:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Marco van Basten adviseert Jurriën Timber om nog minimaal een jaar bij Ajax te blijven. Tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport is de centrumverdediger van de Amsterdammers te gast om onder meer te spreken over het huidige seizoen en over zijn (nabije) toekomst. Van Basten komt met welgemeend advies en zegt Timber goed na te denken over een eventuele stap naar het buitenland.

“Je moet naar een club gaan waar je zeker weet dat je gaat spelen”, zegt Van Basten, die Timber recht in de ogen aankijkt wanneer zijn toekomst ter sprake komt. “Je moet niet ergens heen gaan waar je alleen mee mag doen, maar naar een club waar je óók bepalend bent. Die zekerheid moet je jezelf geven. Verder moet je ook in je privéleven stabiel zijn. Dus als je bijvoorbeeld nog niet met je meisje samenwoont en je moet alleen naar het buitenland... dat zou ik afraden.”

“Kijk, je speelt net drie jaar bij Ajax”, vervolgt de analyticus. “Ik denk dat het echt heel erg belangrijk is om bij Ajax nog een basis te leggen, zodat je daarna goed naar het buitenland kan gaan. Je moet er zeker van zijn dat je daar geen reservespeler wordt. De kleedkamer van elke club in het buitenland kijkt naar jou op een manier van: laat het maar eens zien dan. Als jouw medespelers niet voelen dat ze met jou beter worden, dan zijn zij allemaal tegen jou. Jij bent uiteindelijk de ‘indringer’.”

“Je ziet dit jaar al hoe moeilijk het is als je het allemaal in je eentje moet doen. Je stond nu tussen andere verdedigers die niet zo goed waren en nu heb je een ander jaar dan vorig jaar. Afgelopen seizoen was je goed, maar nu heb je veel problemen. In het buitenland denken ze: voor jou twee anderen. Je denkt dat je daar even goed geld kan gaan verdienen, maar je moet gewoon spelen. Je moet zorgen dat je fysiek, mentaal, privé en technisch je zaken op orde hebt. Je moet een meerwaarde zijn. Ik zou je echt adviseren om nog een jaar ervaring op te doen in Nederland en pas verder te kijken als je een goed seizoen hebt gedraaid”, besluit Van Basten.