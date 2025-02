Valentijn Driessen onthult bedrag dat Feyenoord overmaakt naar sc Heerenveen voor Robin van Persie

De overgang van Robin van Persie naar Feyenoord is definitief rond, zo bleek zondag na officiële berichtgeving van de club. Valentijn Driessen gaat in een video-item van De Telegraaf verder in op het nieuws, en weet bovendien te melden welk bedrag de Rotterdammers moeten betalen aan sc Heerenveen om de trainer los te weken.

Van Persie heeft in De Kuip een contract getekend tot medio 2027. Zijn eerste avontuur als hoofdtrainer in het betaald voetbal was dus van korte duur. Driessen baalt ervan dat Van Persie zo makkelijk de deur achter zich heeft dichtgetrokken in Friesland.

“Van Persie heeft direct ‘ja’ gezegd, wat ik tegenvallend vind”, begint de chef voetbal. “Ik dacht wel dat hij een man van zijn woord was en dat hij zou zeggen: ‘Ik ben bij Heerenveen ingestapt en ik maak zeker het seizoen af. Daarna kan Feyenoord komen en kom ik met alle liefde naar Rotterdam’.”

“Nu laat je in feite wel een club in de steek”, vindt Driessen. Bij Heerenveen neemt assistent-trainer Henk Brugge voorlopig de honneurs waar. “Maar Heerenveen heeft Van Persie ook geen strobreed in de weg gelegd, want ik geloof dat er bijna één miljoen voor hem betaald is. Dus wellicht zijn alle partijen hier wel tevreden mee.”

Afgelopen week kwam de Leeuwarder Courant naar buiten met het nieuws dat velen bij Heerenveen ‘opgelucht’ zouden zijn met het vertrek van Van Persie. Hij zou zodanig zijn eigen zin doordrijven, dat het onwijs moeilijk werd om met hem samen te werken. “Toch denk ik dat het voor Heerenveen heel jammer is, want hij heeft ze echt een boost gegeven”, vindt Driessen.

“Hij legt gewoon een hoge standaard en Heerenveen was daar blijkbaar niet aan toe, maar dat is wel wat Feyenoord nodig heeft. Klagen wanneer iemand weg is, vind ik heel goedkoop. Lukt het Feyenoord om in zijn visie te gaan voetballen, dan kun je een Feyenoord verwachten dat we drie jaar lang hebben gezien onder Arne Slot.”

Het avontuur als hoofdtrainer van Feyenoord begint voor Van Persie dus volgend weekend met een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen NEC. Die woensdag daarna staat in de achtste finale van de Champions League het heerlijke affiche tegen Inter op het programma.