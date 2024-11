Valentijn Driessen nog niet onder de indruk van geprezen PSV’er: ‘Allemaal in kleine wedstrijdjes’

Valentijn Driessen is nog niet erg onder de indruk van de prestaties van Ricardo Pepi, zo laat de chef voetbal van De Telegraaf weten in de Kick-off-podcast. Volgens Driessen moet de reservespits van PSV het eerst maar eens in de grote wedstrijden laten zien.

Vooralsnog is Luuk de Jong de onbetwiste eerste spits in Eindhoven, waardoor Pepi het vaker dan hem lief is moet doen met invalbeurten. Bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten laat hij echter ook steeds vaker zijn klasse zien. Afgelopen interland tegen Jamaica (4-2 zege) was Pepi wederom trefzeker.

“Er werd in buitenlandse media geschreven dat hij voor 15 miljoen weg zou kunnen bij PSV”, begint Mike Verweij. “Maar ik kan me niet voorstellen dat ze hem daarvoor weg laten gaan, want hij is veel te waardevol voor PSV.”

Verweij vindt de strijd tussen De Jong en Pepi wel steeds interessanter worden en is dan ook benieuwd hoe Peter Bosz hiermee om zal gaan. “Luuk de Jong is natuurlijk een fenomeen in Eindhoven, maar dat gaat op een gegeven moment wel schuren”, doelt hij op de hoeveelheid speeltijd die Pepi krijgt.

“Zo’n jongen kan je niet op de bank houden”, vindt Verweij. “Peter Bosz houdt hem ook niet continu op de bank”, haakt Driessen in. “Want morgen (zaterdag, red.) speelt hij ook weer en eerdere wedstrijden speelde hij ook, maar het zijn wel allemaal kleine wedstrijden, ja. Ook bij de Verenigde Staten zijn het allemaal kleine wedstrijdjes.”

“Dan is hij wel flink op dreef”, ziet ook Driessen, die echter nog niet overtuigd is. “Ik moet nog maar eens zien of hij tegen de grote tegenstanders ook zo’n sterke indruk maakt als Luuk de Jong. Die heeft ook wel een iets andere carrière achter zich inmiddels, dus ik denk dat er voor Pepi dit seizoen niet meer inzit dan een reserverol.”

Zaterdag zal Pepi tegen zijn oude club FC Groningen aan de aftrap verschijnen, daar De Jong nog niet fit is. Komende woensdag wacht in de Champions League Shakhtar Donetsk, waar Pepi vermoedelijk ook kan rekenen op een plek in de basisopstelling.