Valentijn Driessen niet onder de indruk na Nederland - Spanje: 'Hij oogde wat zwaar'

Het spel van Oranje-international Memphis Depay tegen Spanje (2-2) heeft Valentijn Driessen niet kunnen overtuigen. Dat schrijft de spraakmakende journalist in zijn analyse namens De Telegraaf.

Driessen zag een opvallend goed Oranje in De Kuip. “Wie Nederland-Spanje vooraf bekeek met alle negatieve statistieken in het achterhoofd, werd zeker in de eerste helft bijzonder positief verrast door Koeman en zijn elftal.”

De journalist noemt drie Nederlandse uitblinkers. “Het Nederlands elftal speelde zoals iedereen graag ziet: met Frenkie de Jong als regisseur, dominant aan de bal, scherp in de duels, initiatief tonend en continu zoekend naar de ruimtes op de flanken bij Cody Gakpo en uitblinker Jeremie Frimpong.”

Het spel van Memphis kon Driessen niet bekoren. “Offensief had Depay zich ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn rentree met een schot op doel. Hij oogde trouwens wat zwaar, weinig explosief en speelde te veel in een Braziliaans tempo.”

Memphis, die met handschoenen speelde, deed uiteindelijk 84 minuten mee bij Oranje. Vlak na de rode kaart voor Jorrel Hato werd de 99-voudig international vervangen door Matthijs de Ligt.

“Wie wel alles honderd kilometer per uur deed was Frimpong. Een uitstekende zet van Koeman om hem als teruggetrokken rechtsbuiten te laten functioneren”, aldus de complimenteuze Driessen.

Driessen verwacht dat Nederland het in Valencia behoorlijk lastig gaat krijgen. De return in de kwartfinales van de Nations League staat zondagavond om 20.45 uur op het programma.