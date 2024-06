Driessen: 'Ik stond er raar van te kijken, begrijp niet waar dat vandaan komt'

Valentijn Driessen las nieuws over Ruud van Nistelrooij: ‘Ik stond er wel raar van te kijken, dat Burnley hem wil’

Valentijn Driessen snapt niet dat Burnley uit is gekomen bij Ruud van Nistelrooij. Dat vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Donderdagochtend kwam naar buiten dat de 47-jarige momenteel clubloze trainer bijna akkoord is met the Clarets. Driessen vindt het bovendien een gewaagde stap voor Van Nistelrooij zelf.

“Ik stond er wel raar van te kijken, dat Burnley hem wil. Waarom zou een Premier League-club (Championship-club, red.) Van Nistelrooij willen binnenhalen?”, begint de journalist in de podcast.

“Ik begrijp niet waar dat vandaan zou komen. Dat ene jaartje bij PSV, waar hij wel een aantal prijzen won, is natuurlijk niet zo goed afgelopen als dat iedereen gedacht had.” Van Nistelrooij won de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker in dienst van de Eindhovenaren.

Eén wedstrijd voor het einde van het seizoen 2022/23 besloot hij op te stappen. Sindsdien zit Van Nistelrooij zonder club. Wel gaf de oud-spits in meerdere interviews al aan dat hij staat te trappelen om weer aan de slag te gaan.

Van Nistelrooij deelde ook dat hij de wens heeft om te werken in een land waar hij gespeeld heeft. “Naar Burnley... Ik vind het wel een gewaagde stap, ook voor hem”, vervolgt Driessen. “Je moet nog maar eens uit die Championship zien te komen.”

The Clarets eindigden het afgelopen seizoen als negentiende in de Premier League en komen daardoor de komende jaargang uit in de Championship.

Van Nistelrooij heeft meerdere opties om zijn trainerscarrière voort te zetten. Diario AS meldde onlangs dat de oud-spits met enkele Spaanse clubs heeft gesproken over een mogelijk dienstverband.

Van Nistelrooij hield de namen van de betreffende clubs voor zich. Ook werd hij een kleine maand geleden door Het Laatste Nieuws in verband gebracht met KRC Genk.

