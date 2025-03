Valentijn Driessen is plots ongebruikelijk positief over één speler na Nederland - Spanje

Valentijn Driessen is zeer positief over Dean Huijsen. De journalist die bekend staat om zijn kritische blik op het voetbalveld komt ditmaal superlatieven tekort om het optreden van de centrumverdediger van Spanje tegen het Nederlands elftal te beschrijven. “Doodzonde dat hij voor Spanje speelt”, aldus Driessen.

“Virgil van Dijk is 33 jaar oud, en ik heb de beste linksbenige centrale verdediger als vervanger in actie gezien. Dean Huijsen”, zo begint Driessen vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Dean Huijsen speelde echt geweldig. Hij viel in, en dat is al moeilijk in zo’n wedstrijd. Dan maakte hij ook nog eens zijn debuut. Bij hem was er ook niets te merken van plankenvrees, terwijl het hele stadion tegen hem was vanaf de eerste minuut.”

“Dat fluiten deed hem echt helemaal niets en dat vond ik echt geweldig”, vervolgt Driessen. “Hij speelde ook echt geweldig. Hij heeft een goede lange bal, hij heeft een goede inspeelpass en hij durft op te komen. Ik dacht echt: hier loopt de nieuwe Virgil van Dijk.”

“Het is natuurlijk doodzonde dat hij niet voor het Nederlands elftal heeft gekozen. Nederland had hem natuurlijk binnen moeten halen, want hij heeft nota bene voor alle jeugdelftallen gespeeld. Hij moet voor jou zijn.”

Driessen zou Huijsen graag Jan Paul van Hecke bij Oranje willen zien. “Van Dijk gaat misschien nog twee jaar mee, en dan is het over... En Huijsen is een veel betere speler dan Micky van de Ven. Huijsen is echt een complete speler.”

“Wat een droomduo heeft Spanje nu met Huijsen en Pau Cubarsí. Wat wil je nog meer voor de toekomst als Spanje?”, aldus Driessen.