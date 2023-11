Valentijn Driessen is geen fan van Ajax-doelman: ‘Hij acteert Ter Stegen’

Vrijdag, 10 november 2023 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:25

Valentijn Driessen zou voor Gerónimo Rulli kiezen als vaste eerste doelman van Ajax, zo laat de journalist weten in Koffie met Valentijn van Vandaag Inside. Met de naderende rentree van de Argentijn is het de vraag voor wie Ajax-trainer John van 't Schip zal kiezen onder de lat.

Ajax verloor donderdagavond in het kader van de Europa League met 0-2 van Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers hadden net het goede gevoel weer te pakken na opeenvolgende zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1), maar schoten tegen de Engelsen tekort.

"John van 't Schip heeft talloze lichtpuntjes en aanknopingspunten gezien", vertelt Driessen. "En Rensch had ze ook allemaal gezien. Ja, volgens mij was er heel weinig om je verder aan vast te houden in deze wedstrijd voor Ajax. De keeper (Diant Ramaj, red.) viel ook weer tegen."

Ramaj kan sinds zijn entree onder de lat bij Ajax veelal rekenen op lovende kritieken, al kon ook hij een nederlaag tegen Brighton niet voorkomen. "Die acteert Marc-André ter Stegen van FC Barcelona", is Driessen kritisch. "Hij is het gewoon niet. Hij had een hele mooie redding en een geweldige uittrap, maar hij schoot er ook twee het publiek in. Die twee keren zie ik toevallig."

Rulli liep in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, thuis tegen Heracles Almelo, direct een zware schouderblessure op. De Argentijn staat sindsdien aan de kant, maar een rentree is langzamerhand aanstaande. "Het gaat goed met hem en hij is veel aan het trainen. Hopelijk kan hij binnenkort aansluiten", liet Van 't Schip vrijdag via de officiële kanalen van Ajax weten.

In de wedstrijd tegen Heracles was Jay Gorter de vervanger van de Argentijns international. De Nederlander bleef staan, tot hij in de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 nederlaag) geblesseerd raakte. Ramaj kreeg de voorkeur boven de weer herstelde Remko Pasveer en staat sindsdien vast onder de lat bij Ajax.

Op de vraag of Driessen Rulli weer zou opstellen zodra hij fit is, is de journalist duidelijk. "Ja, sowieso. Hij is een Argentijns international. Die zou ik opstellen, ja. Ik ben nog niet helemaal weg van deze keeper", besluit Driessen over Ramaj.