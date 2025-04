Valentijn Driessen: 'Hij is voorbestemd om ooit weer terug te keren naar Ajax'

John Heitinga werd zondag als assistent van trainer Arne Slot kampioen met Liverpool. Voorlopig is het plan volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf dat Heitinga in die rol actief blijft bij the Reds, maar hij is volgens de journalist ‘voorbestemd om ooit weer terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA’.

Heitinga was in 2023 een aantal maanden trainer van Ajax, nadat Alfred Schreuder was ontslagen. Na afloop van het seizoen wilden de spelers graag verder met hem, maar technisch directeur Sven Mislintat gaf de voorkeur aan Maurice Steijn.

In september 2023 vertrok Heitinga naar West Ham United, om assistent te worden van David Moyes. Afgelopen zomer verruilde de voormalig verdediger West Ham voor Liverpool, om assistent te worden van Slot.

Zondag werd de kroon op een uitstekend seizoen gezet door Slot, Heitinga en de rest van Liverpool. Door een 5-1 zege op Tottenham Hotspur werd de Premier League-titel veroverd.

Vanzelfsprekend is Liverpool zeer tevreden over het functioneren van onder meer Heitinga. “Als onderdeel van team Slot wil Liverpool hem voorlopig niet laten gaan”, aldus Driessen in zijn column. “In januari stond West Bromwich Albion op de stoep voor Heitinga, maar stonden Liverpool en Heitinga zelf niet open voor die klus bij de club uit de Championship, het tweede niveau van Engeland.”

Volgens Driessen is Heitinga ‘mateloos populair’ onder de spelers van Liverpool. “Vooralsnog is het de bedoeling dat Heitinga Slots rechterhand blijft bij Liverpool, maar dat hij bij een mooie carrièrekans weer op eigen benen gaat staan als hoofdtrainer staat vast”, weet Driessen.

Uiteindelijk is het volgens de journalist goed mogelijk dat Heitinga ooit weer terugkeert bij de club waar hij zowel als speler en als trainer actief was: Ajax. “De 41-jarige trainer uit Alphen aan den Rijn is voorbestemd om ooit weer terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA”, aldus Driessen. Of en wanneer dat gebeurt, zal moeten blijken.