Valentijn Driessen: 'Het is schandalig wat zich op dit moment voltrekt bij Ajax'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Amsterdammers wonnen zondag wel met 1-0, maar verwend werden de fans in de Johan Cruijff ArenA niet. "Een schande", aldus Driessen.

De opstelling van Ajax werd voor de wedstrijd tegen Willem II op liefst tien plekken gewijzigd. Trainer Francesco Farioli haalde zelfs doelman Remko Pasveer uit de opstelling, waardoor Diant Ramaj voor het eerst dit seizoen minuten maakte in Ajax 1. Verder waren er verrassende basisplaatsen voor Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic.

"Het zag er niet uit. Het is schandalig wat zich op dit moment voltrekt bij Ajax", vertelt Driessen in een videoitem van De Telegraaf. "Iedereen verschuilt zich achter het resultaat. Het resultaat is best aardig, ze winnen bijna alles, maar het spel is niet om aan te zien."

"Als je een echte geaarde Ajax-supporter bent wil je ook iets zien", gaat Driessen verder. "Er wordt telkens gezegd dat er benen moeten worden gespaard, spelers krijgen rust. Maar er worden totaal geen automatismen gekweekt. Willem II is de nummer tien van de Eredivisie, net gepromoveerd."

Driessen kan niet begrijpen dat Farioli met zeven verdedigend ingestelde spelers voor de dag kwam tegen Willem II. "Het is op de Italiaanse leest geschoeid, heel erg verdedigend. Het is allemaal niet des Ajax. Ik ben benieuwd hoelang dit allemaal door kan gaan."

De komende vier wedstrijden van Ajax zijn tegen Feyenoord, PSV, Maccabi Tel Aviv en FC Twente. "Komen ze die serie goed door, dan zal iedereen in zijn handen staan te klappen. Loop je averij op, dan is dit een doodlopende weg. Hier word Ajax niet beter van."

Driessen haalt vervolgens Real Madrid - FC Barcelona aan. "Bij Barcelona was de noodzaak om te kijken in de jeugdopleiding en die spelen gewoon met zes spelers uit de eigen opleiding. Dan tel ik Pedri niet mee. Daar kan het dus wel, daar brengen ze de jeugdspelers gewoon. Dan denk ik: waar is Ajax in godsnaam mee bezig?"

Klassieker

Komende woensdag wacht voor Ajax de Klassieker tegen Feyenoord. Het is de vraag of de Rotterdammers kunnen beschikken over Quinten Timber, die uitviel tegen FC Utrecht. "Dat zou een heel groot gemis zijn", aldus Driessen. "Voor heel veel spelers van Feyenoord is een vervanger te vinden, maar niet voor Timber."

"Dan moet je denken aan iemand als Zerrouki, maar dat is echt wel een niveau minder dan Timber. Dat zou echt een heel groot gemis worden." Feyenoord - Ajax begint woensdag om 18.00 uur. Het duel stond oorspronkelijk voor 1 september gepland, maar kon toen niet doorgaan vanwege de politieacties.