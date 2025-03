Valentijn Driessen geeft Ajax advies om ‘ramadan-clausule’ op te nemen in contracten

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf komt Valentijn Driessen met een bijzonder voorstel. De journalist vindt dat Ajax moet overwegen om een ‘ramadan-clausule’ in de contracten op te nemen.

Mika Godts kreeg op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt de vraag van Mike Verweij of hij meedoet aan de ramadan. De Belgische aanvaller weigerde tegenover de journalist van De Telegraaf in te gaan op de vraag.

Interim-trainer John van ‘t Schip liet vorig seizoen weten dat Godts meedeed aan de ramadan. Verweij vroeg zich af of de buitenspeler dit jaar opnieuw deelneemt. “Daar ga ik liever niet op antwoorden”, liet Godts weten. Verweij liet vervolgens weten waarom hij de vraag stelde. “Ik wilde vragen of dat fysieke invloed op je had.”

In gesprek met collega Driessen komt Verweij terug op het opmerkelijke moment. "Ik had een interview gehad, dus ik was vrij laat bij de persconferentie. Toen bleek dat Arjan Duijnker, een persvoorlichter van Ajax, tegen iedereen had gezegd dat Godts niet over de ramadan wilde praten.”

Verweij was op dat moment nog niet aanwezig en was daardoor niet op de hoogte van dat feit. "Toen ik die vraag stelde werd het in één keer muisstil en ik zag Arjan ook kijken, die was mij vergeten in te lichten”, geeft hij aan.

De journalist legt uit waarom Godts niet op de vraag wilde ingaan. “Omdat Godts daar in het verleden best wel problemen mee heeft gehad, met het beantwoorden van die vragen. Als ik het had geweten, had ik die vraag waarschijnlijk ook niet gesteld”, beweert Verweij.

Driessen is van mening dat Ajax-spelers die deelnemen aan de ramadan het beter op een later moment kunnen inhalen. “Je kan ervan afwijken en het later inhalen. Dan zou ik als club zeggen: wij willen graag dat je het later inhaalt, zeker in deze fase van de competitie, waarin de prijzen worden verdeeld. Je kan het misschien wel opnemen in contracten”, stelt de journalist voor.

Zijn collega is het niet eens met het voorstel. “"Ik denk het niet" roept Verweij. "Er is toch godsdienstvrijheid, dat staat in de grondwet!" Driessen heeft daar wel een oplossing voor. "Dan teken je dat contract toch niet, dat is toch simpel?”