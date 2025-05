Valentijn Driessen ergert zich kapot aan 'tetterende dwaas'

Valentijn Driessen schrijft in zijn nieuwste column in De Telegraaf over de beladen confrontatie tussen Go Ahead Eagles en AZ, en haalt daarin genadeloos uit naar een opvallende hoofdrolspeler langs de lijn. Wat volgens Driessen begon als een feestweek in Deventer, mondde uit in een opeenstapeling van wangedrag, racisme en – zoals de journalist het noemt – het handelen van een 'tetterende dwaas'.

Tijdens de slotminuten van het duel Go Ahead Eagles - AZ liet Wouter Goes zich in blessuretijd verleiden tot een wilde tackle op Enric Llansana. Het stond op dat moment al 0-3 voor AZ, toch zette de jonge verdediger een harde charge in. Bas Nijhuis trok zonder blikken of blozen rood voor Goes – opmerkelijk genoeg de eerste rode kaart van de scheidsrechter dit seizoen.

Volgens Valentijn Driessen liet Nijhuis zich meeslepen door assistent-scheidsrechter Joost van Zuilen. “In plaats van tot tien te tellen en eventueel het oordeel van de VAR af te wachten, zat Goes al met rood van Nijhuis in de kleedkamer,” aldus Driessen.

De kritiek van Driessen is snoeihard: “In het gekkenhuis aan de Vetkampstraat liet ook grensrechter Joost van Zuilen zich meeslepen door als een dwaas ‘rood, rood, rood’ in het oor van Nijhuis te tetteren.”

AZ-trainer Maarten Martens verdedigde Goes na afloop. Driessen vindt de houding van de coach ronduit slecht. "Maarten Martens wees met de beschuldigende vinger naar Nijhuis, maar had Goes moeten aanspreken. Die had bij een 3-0 voorsprong op zijn voeten moeten blijven staan in plaats van een doldrieste tackle op Llansana te maken."

Dat Goes binnen AZ stelselmatig wordt neergezet als 'een winnaar', irriteert Driessen. "Om alles af te doen met ’hij is een winnaar’ slaat nergens op."

"Winnaars staan altijd op het veld, maar Goes zit bij AZ - FC Groningen geschorst op de tribune", aldus Driessen.