Vaessen keert na zes weken terug in wedstrijdselectie en gaat keepen met helm

Vrijdag, 10 november 2023 om 18:06 • Bart DHanis

Etienne Vaessen zit bij de wedstrijdselectie van RKC Waalwijk voor het duel met Go Ahead Eagles. De doelman raakte zes weken geleden ernstig geblesseerd in het thuisduel met Ajax (2-3 na 85 minuten) en zit nu voor het eerst weer bij de selectie.

Of Vaessen daadwerkelijk begint of op de bank plaatsneemt, wordt zaterdagavond pas duidelijk. Dan trapt RKC om 18:45 uur in het eigen Mandemakers Stadion af tegen de bezoekers uit Deventer. Wanneer Vaessen weer onder de lat terugkeert, zal dat ook met helm zijn, weet Voetbal International vrijdagmiddag te melden.

Vaessen kwam tijdens het duel met Ajax na 85 minuten spelen in botsing met Brian Brobbey. De sluitpost bleef vervolgens bewusteloos op de grond liggen en werd later afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het duel met Ajax werd na Vaessens blessure gestaakt, bij een 2-3 stand voor de Amsterdammers. Het restant, zo'n vijf minuten exclusief eventuele blessuretijd, wordt op woensdag 6 december om 20.00 uur uitgespeeld.

Twee weken geleden keerde Vaessen al terug op het trainingsveld van zijn club. Hij werd onthaald met knuffels en applaus. Ook viel op dat hij een helm droeg tijdens de training. Het is hetzelfde soort hoofddeksel dat Petr Cech in het najaar van zijn carrière droeg. De Tsjechische oud-doelman beschermde daarmee zijn hoofd tegen een mogelijk fatale klap.

RKC staat momenteel slechts een punt boven de degradatiestreep. De ploeg van Henk Fraser heeft negen punten verzameld in tien duels, dat is er één meer dan FC Volendam, FC Utrecht en Vitesse, die respectievelijk zestiende, zeventiende en achttiende staan.

Vorig weekend verloor RKC met 1-2 van Feyenoord. Shawn Adewoye kreeg een rode kaart omdat hij in het strafschopgebied een overtreding maakte. De Waalwijkers zijn in beroep gegaan tegen de kaart, maar de rode kaart is blijven staan.