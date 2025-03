Vader van Igor Paixão onthult land waarin zijn zoon het meeste geld had kunnen verdienen

Igor Paixão is dit seizoen uitgegroeid tot de grote man bij Feyenoord. De 24-jarige buitenspeler uit Macapá blinkt niet alleen uit in de Eredivisie, maar laat zich ook zien in de Champions League. Vader José is trots, zo laat hij weten in gesprek met de Volkskrant.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Paixão voor het eerst is opgenomen in de voorselectie van Brazilië. De rechtspoot is bezig aan een uitstekend seizoen bij Feyenoord.

Feyenoord maakte in 2021 slechts 4,5 miljoen euro over aan Coritiba om Paixão naar Europa te halen. Volgens het Duitse Transfermarkt is de Braziliaan inmiddels 17 miljoen euro waard.

Paixão werd ruim drie jaar geleden door spits en landgenoot Danilo overtuigd om naar Feyenoord te komen. Volgens Paixão senior kreeg de aanvaller destijds aanbiedingen vanuit Frankrijk, Italië, Saudi-Arabië en de VS.

“Amerika was waarschijnlijk de beste optie in financieel opzicht. Maar Igor was toen 22. Hij zal de komende jaren vast nog beter gaan verdienen, maar geld was zeker toen niet de belangrijkste drijfveer”, aldus José.

De vader van Paixão is de grote adviseur van zijn zoon. “We hebben alle opties naast elkaar gelegd, gekeken bij wat voor club en in wat voor stad hij terecht zou komen. Feyenoord bleek de beste optie.”

Ook bij een volgende transfer zal Paixão naar zijn vader luisteren. “Elke speler wil in een van de grote competities voetballen. Maar als we een stap zetten na dit seizoen, moet het een weloverwogen stap zijn. Zodat we geen fout maken en er in de toekomst spijt van krijgen.”

De transfer van Paixão is een schot in de roos gebleken. De grillige buitenspeler is in tegenstelling tot diverse teamgenoten nooit geblesseerd en speelde al 118 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was publiekslieveling Paixão goed voor 29 doelpunten en 23 assists.