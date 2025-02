Vader van Mokio onthult met welke niet-Belgische speler zijn zoon veel optrekt bij Ajax

Acht maanden geleden zette Jorthy Mokio zijn handtekening onder een verbintenis bij Ajax. Het zestienjarige toptalent kwam transfervrij over van KAA Gent en maakte afgelopen donderdag zijn debuut in de Europa League. In gesprek met Het Laatste Nieuws doet de vader van Mokio een boekje open over de veelbesproken overstap naar Amsterdam.

Ajax kwam donderdagavond op bezoek bij Union Sint-Gillis na rust op voorsprong door een fraaie treffer van Christian Rasmussen. Niet veel later luisterde Mokio zijn Europese debuut op met een heerlijke treffer. Hij besliste met een volley de eindstand op 0-2.

Een dag na de wedstrijd spreekt HLN met de vader van Mokio. Thierry Mokio. Hij kan naar eigen zeggen zijn geluk niet op. “Scoren voor Ajax, tegen een Belgische club in Brussel. Dat is gewoon ongelofelijk.”

“Ik zat op de tribune in het Koning Boudewijnstadion. Aan de kant van de supporters van Union. Ik heb zo geschreeuwd en liet tranen van geluk. Mijn jongen die zijn dromen waarmaakt. Dat is prachtig”, aldus vader Thierry.

Na de overstap van Gent naar Ajax kwam er veel kritiek op de vader van het toptalent. Hij zou te veel geld hebben geëist en er daarom niet uit zijn gekomen met Gent.

Dat wil Thierry toch nog even rechtzetten. “Ik denk dat we nu mogen stellen dat dit de juiste keuze was. Bij Ajax durven ze jonge spelers kansen geven. Meer dan bij elke andere Belgische club.”

Ook vertelt Thierry met welke spelers van Ajax zijn zoon veel optrekt. “Hij spreekt Nederlands dus dat helpt hem. Hij trekt op met Mika Godts en Rayane Bounida.” Ook kan Mokio het erg goed vinden met de 41-jarige Remko Pasveer.