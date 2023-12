Vader Reijnders onthult lage vraagprijs die Feyenoord en Twente te gortig vonden

Tijjani Reijnders (25) verliet AZ afgelopen zomer voor een avontuur bij AC Milan. De Italiaanse grootmacht maakte zo’n 19 miljoen euro over voor de diensten van de middenvelder, die inmiddels is uitgegroeid tot international van Oranje. In gesprek met Voetbal International onthult Martin Reijnders, de vader van Tijjani, dat de carrière van zijn zoon ook anders had kunnen lopen.

Milan-middenvelder Reijnders wordt op het gebied van transfers geadviseerd door zijn vader. “Ik noem mezelf geen zaakwaarnemer, maar ben vooral een begeleider”, aldus Reijnders Senior. “Ik doe de onderhandelingen met clubs, maar voor het checken van contracten huren we een advocaat in.” Reijnders is volgens Transfermarkt inmiddels 23 miljoen euro waard.

Reijnders senior vindt het belangrijk om zijn zoon te ondersteunen. “Er zijn een paar goede zaakwaarnemers in het wereldje, maar ook heel veel slechte. Dan houd ik het liever in eigen hand.” Martin Reijnders adviseert ook zijn andere zoon, Eliano. De veelzijdige Zwollenaar is dit seizoen een reguliere basiskracht bij PEC.

Tijjani Reijnders brak na lang wachten vorig seizoen pas echt door bij AZ. Aan de hand van sterkhouder Reijnders schopte de Nederlandse subtopper het tot de halve finale van de Conference League. Uiteindelijk speelde de rechtspoot 128 wedstrijden in de Alkmaarse hoofdmacht, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 15 assists.

Mislintat

Volgens Reijnders senior werd zijn zoon ook gevolgd door de Nederlandse recordkampioen. “Ik ben een paar keer benaderd vanuit de scouting van Ajax. Dat Tijjani in Amsterdam hoog op de lijst stond. Er werd bij gezegd dat ze eerst spelers moesten verkopen, voordat ze concreet konden worden.”

Reijnders senior denkt te weten waarom Ajax zich niet officieel gemeld heeft. “Een paar maanden later werd Sven Mislintat aangesteld. Die scout had mijn nummer aan hem gegeven, maar Mislintat heeft nooit gebeld. Blijkbaar had hij geen behoefte aan Tijjani.” Ajax is niet de enige Nederlandse club die Reijnders op de korrel heeft gehad.

“In de voorgaande zomer hadden Feyenoord en FC Twente ons al gepolst”, aldus Reijnders senior. Volgens de familieman was zijn zoon in de zomer van 2022 een stuk goedkoper op te pikken in het AFAS Stadion. “Die vonden de richtprijs van toen, tussen 1,5 en 3 miljoen euro, te hoog. Een jaar later ging Tijjani voor een veelvoud naar Italië.” Voor Milan speelde Reijnders al 22 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en hetzelfde aantal assists.

