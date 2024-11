United lijdt puntverlies bij debuut Amorim door ongelukkige hoofdrol Mazraoui

Rúben Amorim heeft zijn debuut als trainer van Manchester United afgesloten met een gelijkspel tegen Ipswitch Town. United kwam al na negentig seconden op voorsprong via Marcus Rashford. Een, door Noussair Mazraoui, ongelukkig van richting veranderd schot van Omari Hutchinson bracht Ipswich weer langszij. The Mancunians staan door het puntenverlies op de twaalfde plaats met zestien punten na twaalf wedstrijden.

The Red Devils begonnen in de eerste wedstrijd onder leiding van Amorim zoals verwacht in een 3-4-3 systeem. Amorim had een basisplaats in gedachte voor Mazraoui en Matthijs de Ligt. Het duo vormde de driemansverdediging met Jonny Evans. De Marrokaans international begon dus op een voor hem vreemde positie.

Datzelfde gold voor Amad Diallo, die als rechterwingback begon. Diogo Dalot vulde de positie van linkerwingback in, terwijl Christian Eriksen en Casemiro samen het middenveld bemanden. In de aanval stonden Bruno Fernandes, Rashford en Alejandro Garnacho.

De ploeg van Amorim had slechts negentig seconden nodig om de ban te breken. Diallo denderde over de rechterflank, hield het overzicht en legde de bal panklaar voor Rashford, die eenvoudig intikte: 0-1. Ipswich-doelman Arijanet Muric zag er bij dat doelpunt niet goed uit.

Na de vroege voorsprong had United moeite om door te drukken. André Onana voorkwam de gelijkmaker met een geweldige redding op een inzet van Liam Delap. Toch werd de Kameroener vlak voor rust alsnog gepasseerd. Een schot vanaf de rechterkant van de zestien van Hutchinson werd door Noussair Mazraoui ongelukkig van richting veranderd en verdween in de kruising: 1-1.

Ipswich kwam vol zelfvertrouwen uit de kleedkamer en kreeg gelijk een grote kans om op voorsprong te komen. Delap ontsnapte bij een voorzet aan de aandacht van De Ligt en stuitte opnieuw op Onana.

De wedstrijd bloedde in de tweede helft langzaam dood en ook invaller Joshua Zirkzee wist voor weinig gevaar te zorgen. Ipswich leek genoegen te nemen met een gelijkspel, terwijl United niet bij machte was om tot grote kansen te komen.