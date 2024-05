Union Berlin blijft dankzij hele late goal in de Bundesliga; FC Köln degradeert

Union Berlin heeft zich op haast miraculeuze wijze weten te handhaven in de Bundesliga. De hoofdstedelingen, dit seizoen nog actief in de Champions League, wonnen in minuut 92 van SC Freiburg en eindigen zo als vijftiende. VfL Bochum speelt de promotie/degradatie-play-off tegen de nummer drie uit de 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, terwijl het doek is gevallen voor FC Köln.

Union wist vooraf dat het moest winnen van middenmoter Freiburg om zicht te houden op rechtstreekse handhaving in de Bundesliga. Het kreeg vlak voor rust een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Josip Juranovic miste een strafschop.

Ruim twintig minuten voor tijd maakte Benedict Hollerbach er alsnog 1-0 van voor Union. Directe concurrent Bochum stond op dat moment met 1-0 achter tegen Werder Bremen, waardoor de ploeg plots heel dicht bij handhaving was. Zeker ook omdat Bochum uiteindelijk met 4-1 zou verliezen, was iedere zege goed genoeg voor Union.

Die zege kwam echter plots ernstig in gevaar, toen voormalig Eredivisionist Ritsu Doan vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker tekende. In blessuretijd kreeg Union, dat dus moest winnen om Bochum onder zich te houden, de uitgelezen mogelijkheid op handhaving.

Kevin Volland hoefde daarvoor alleen een strafschop te benutten, maar schoot tegen de paal. In de rebound was daar alsnog Janik Haberer, die het Stadion An der Alten Försterei in extase bracht: 2-1.

???????????????????????? ?? Haberer schiet Union Berlin naar veilige haven. Daardoor moet VfL Bochum gaan spelen om promotie/degradatie ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2024

Köln, dat moest winnen én hopen op een nederlaag van Union, ging pijnlijk hard onderuit bij FC Heidenheim, dat al in de 36ste minuut met 3-0 leidde. Na rust scoorden beide ploegen eenmaal, waardoor het 4-1 werd en Köln komend seizoen uitkomt in de 2. Bundesliga.

Eerder dit seizoen was de degradatie van SV Darmstadt ook al een feit. Die club behaalde slechts 17 punten, 16 minder dan nummer vijftien Union en 10 minder dan Köln. Sankt Pauli en Holstein Kiel zijn komend seizoen de nieuwkomers in de Bundesliga. Mogelijk komt daar dus ook Düsseldorf nog bij.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties