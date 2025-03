Joey Veerman doet in rust van RKC - PSV voorstel aan ploeggenoot dat live hoorbaar is op tv

ESPN gaf zaterdagavond in de rust van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PSV een uniek inkijkje vanuit de catacomben van de Mandemakers Stadion. Terwijl de rust op het punt van beginnen stond, discussieerden Ryan Flamingo en Joey Veerman over te hanteren tactiek.

Veerman speelt door de afwezigheid van de geblesseerde Jerdy Schouten vlak voor de defensie van PSV. De communicatie met de centrumverdedigers Flamingo en Olivier Boscagli luistert nauw, ook omdat RKC speelt in een formatie zonder buitenspelers die PSV in de Eredivisie nauwelijks tegenkomt.

Veerman en Flamingo discussieerden in de rust over de tactiek van PSV bij balbezit van RKC. Veerman kwam in de eerste helft veel in duels en stelt voor aan Flamingo om de rollen om te draaien. "Dan ga jij het duel aan, ga ik achter jou", aldus de middenvelder.

Flamingo gaat daarmee akkoord. "Ik kan het duel helemaal doorpakken. Of jij blokt hem uit, of jij gaat gewoon achter mij."

"Hij gaat zeg maar voor jou staan, en dan gaat-ie rennen", vervolgt Veerman, die mogelijk doelt op de snelle RKC-aanvaller Richonell Margaret. "Ik vind dat moeilijk", aldus Veerman. "Ik win dat duel sowieso niet."

Daarna mengt ook ploeggenoot Boscagli zich in de discussie. "Het hangt ervan af", zegt de Monegask in het Engels. Daarna is de discussie niet meer hoorbaar op televisie.