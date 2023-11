‘Unieke’ Ajax-speler oogst lof: ‘Hij weet zelf niet of hij links of rechts is’

Zondag, 26 november 2023 om 23:59 • Lars Capiau • Laatste update: 00:01

Bij Studio Voetbal is men onder de indruk van het optreden van Kenneth Taylor tegen Vitesse (5-0). De Ajacied was in het duel goed voor een doelpunt en een assist en oogst lof voor zijn spel.

"Geweldige actie van Taylor, die een goede wedstrijd speelde", begeleidt Ibrahim Affellay de beelden van de Ajax-doelpunten. De analyticus verklaart zijn mening nader.

"Hij kwam nu veel meer in zijn kracht omdat hij veel in de zestien kwam en hij eigenlijk echt een loper is. Hopelijk voor die jongen is het een start voor een mooi begin, want hij heeft een moeilijk seizoen."

Affelay kan direct rekenen op bijval van zijn tafelgenoten. "De zak aardappelen leek van zijn rug, hè", stelt Pierre van Hooijdonk. Ook Rafael van der Vaart mengt zich in de discussie.

"Ik ben altijd heel kritisch op Taylor, maar ik vond hem gisteren misschien wel zijn beste wedstrijd spelen die ik van hem gezien heb", is de analist lovend.

Eén eigenschap in het specifiek kan Van der Vaart wel bekoren. "Je hebt natuurlijk tweebenigheid. Wij konden allemaal wel een bal schieten met ons verkeerde been”, wijst hij naar Affellay en Van Hooijdonk.

"Maar hoe Taylor hem meeneemt met rechts, naar links en dan binnenschiet. Die weet zelf niet of hij rechts of links is. Dat is echt uniek."

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, stellen de analytici. "Ik hoop dat hij het doortrekt, want hij moet wel echt een stap maken", vertelt Van der Vaart. "Bij Jong Oranje speelt hij vaak heel goed, bij Ajax dit seizoen niet. Maar gisteren (zaterdag, red.) vond ik hem heel goed spelen."