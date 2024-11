Uitspraken Rúben Amorim lijken zeer slecht nieuws voor Ruud van Nistelrooij en René Hake bij Manchester United

Het heeft er alle schijn dat Ruud van Nistelrooij, René Hake en Jelle ten Rouwelaar aan hun laatste dagen bij Manchester United bezig zijn. Rúben Amorim, vanaf 11 november de opvolger van Erik ten Hag als hoofdtrainer, heeft tegenover Portugese media uitgesproken dat hij zijn staf van bij Sporting Portugal mee gaat nemen naar Engeland.

De 39-jarige Portugees werd vrijdag officieel aangekondigd als de nieuwe oefenmeester van the Mancunians. Manchester United moet wel nog even wachten, want op verzoek van zijn huidige werkgever staat Amorim nog tot en met het duel tussen SC Braga en Sporting Portugal van 10 november aan het roer bij os Leões.

Tot die tijd heeft Van Nistelrooij de leiding over de selectie van Manchester United. Woensdag debuteerde hij succesvol als hoofdtrainer van the Red Devils, toen in de EFL Cup met 5-2 werd gewonnen van Leicester City.

Van Nistelooijs tijd bij Manchester United lijkt echter snel tot een einde te komen en datzelfde geldt voor assistent-trainer Hake en keeperstrainer Ten Rouwelaar. Op de persconferentie na afloop van Sporting - Estrela Amadora (5-1) vrijdag sprak Amorim namelijk uit van plan te zijn zijn staf van Sporting mee te nemen naar Old Trafford.

"Dat was een van de voorwaarden voor mijn komst", zo stelt de talentvolle keuzeheer tegenover het Portugese journaille. "We werken al samen sinds ik bij Casa Pia (Portugese laagvlieger, red.) zat."

Zijn aankomende overstap naar Manchester United deert Amorim naar eigen zeggen niet in zijn laatste dagen bij Sporting. "Voor nu focus ik me op de wedstrijden. Ik ben hier om Sporting tot het einde te verdedigen."

Manchester United betaalt minstens tien miljoen euro om het contract van Amorim bij Sporting af te kopen. Naar verluidt wordt een aanzienlijk extra bedrag op tafel gelegd om ook de rest van zijn staf naar de Premier League te halen.