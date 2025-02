Uitblinker Sauer stond met ‘vreemd’ gevoel op het veld bij NAC Breda - Feyenoord

Leo Sauer speelde zaterdag een puike wedstrijd voor NAC Breda tegen Feyenoord. De jonge Slowaak (19) wordt tot het einde van het seizoen verhuurd door de Rotterdammers en stond na afloop ESPN-verslaggever Sinclair Bischop te woord.

Sauer geeft aan bij te zijn met het punt dat NAC behaalde tegen Feyenoord (0-0), waar Sauer een contract heeft tot medio 2028. "Zeker na de 5-0 nederlaag tegen RKC Waalwijk wilden we laten zien dat we voor deze club willen vechten en resultaten willen boeken", opent de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler.

Sauer begon direct sterk aan de wedstrijd en stond aan de basis van meerdere kansen voor NAC. "We wilden agressief beginnen en ze laten zien dat het hier niet makkelijk zou worden. Met één van mijn schoten kwam ik dichtbij. We creëerden een aantal goede kansen, maar helaas scoorden we niet. Ook al kregen we genoeg kansen om de wedstrijd te winnen."

Sauer bevestigt dat hij met een 'vreemd' gevoel op het veld stond tegen de club waar hij zijn brood verdient. "Natuurlijk, maar omdat ik daar vrienden heb genoot ik er meer van. Het is wel een beetje vreemd natuurlijk, maar ik vind het leuk."

Sauer geeft aan vooral met landgenoot Dávid Hancko contact te hebben. "Ik sprak hem ook na de wedstrijd. Hij is een erg aardig persoon en mijn goede vriend, dus met hem sprak ik het meest."

Na het einde van het seizoen keert Sauer terug naar De Kuip en daar kijkt hij naar uit. "Maar nu wil ik NAC helpen de best mogelijke resultaten te boeken. We moeten ons goede werk voortzetten."

"Ik denk dat ik me iedere wedstrijd ontwikkel, ook in mijn besluitvorming. Ik wil zo veel mogelijk minuten maken, en bij Feyenoord zou ik minder minuten hebben gemaakt. Dus dit was een goede stap."

Sauer maakte in de zomer van 2023 de overstap van de Slowaakse topclub MSK Zilina naar Feyenoord. Sindsdien speelde de rechtspoot vijftien wedstrijden in het eerste elftal van de Rotterdammers, waarin hij twee goals en vier assists afleverde, voor hij werd verhuurd aan NAC. Ook heeft hij inmiddels vier interlands voor Slowakije achter zijn naam staan.