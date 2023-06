Ugalde kroont zich tot held van Twente na zeldzame flater Unnerstall

Donderdag, 1 juni 2023 om 20:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:58

FC Twente heeft de eerste halve finale van de play-offs om Europees voetbal donderdag ternauwernood naar zich toe getrokken. Het duel met sc Heerenveen leek lange tijd op een remise af te stevenen, tot Manfred Ugalde zijn ploeg in extremis het volle pond bezorgde: 1-2. Daardoor kent Twente een prima uitgangspositie voor de return volgende week in De Grolsch Veste. Lars Unnerstall onderscheidde zich namens Twent in negatieve zin door een voor hem zeldzame blunder bij de 1-1.

Twente, de nummer vijf van afgelopen Eredivisie-seizoen, maakte op de laatste speeldag indruk door Ajax probleemloos klop te geven in De Grolsch Veste (3-1). Nummer negen Heerenveen maakte op hetzelfde moment met 2-0 korte metten met Go Ahead Eagles. Die prestaties werden donderdag door de trainers van beide clubs beloond. Ron Jans trad bij Twente aan met precies dezelfde elf namen als tegen Ajax en ook collega Kees van Wonderen voerde ten opzichte van zondag geen wijzigingen door.

Het was Twente dat het best van start ging in Friesland. Zonder dat ze noemenswaardige kansen creëerden, tikten de Enschedeërs de bal probleemloos rond in de openingsfase. Na achttien minuten vond Twente een opening. Cerny ging aan de wandel op rechts en zette een een-tweetje op met collega – en jeugdexponent van Heerenveen – Michel Vlap. Cerny ontving de bal terug, slaagde in nóg een een-twee met Ugalde en schoot vervolgens onder de uitkomende Andries Noppert door: 0-1.

De goal was schitterend te noemen, maar een schitterend vervolg wist Twente hem niet te geven. Het had de bal wel, alleen ging het bij de eindpass telkens mis. Vlak voor de thee kreeg Twente het deksel op de neus. Haye besloot op de bonnefooi vanaf een meter of twintig uit te halen en Unnerstall verkeek zich lelijk op de zwabber in zijn bal: 1-1.

Thom Haye verrast Lars Unnerstall met een zwabberbal ????#heetwe pic.twitter.com/WgYz7smUze — ESPN NL (@ESPNnl) June 1, 2023

De gelijkmaker gaf het tot dan toe zwakke Heerenveen kracht. De Friezen kwamen als herboren uit de kleedkamer en zetten voor het eerst de bezoekers met de rug tegen de muur. Osame Sahraoui probeerde halverwege de tweede helft Unnerstall te verrassen met een als voorzet vermomd schot, maar dit keer was de Duitse doelman wel alert. Aan de overkant moest ook Noppert zijn mannetje staan. Pogingen van Röbin Propper en invaller Ricky van Wolfswinkel strandden beide op de vuisten van de pas teruggekeerde sluitpost, en de score bleef in evenwicht.

In extremis kwam Heerenveen nog héél dichtbij. Invaller Daniel Karlsbakk zette een dribbel op en zag de bal via een Twents been én de paal net niet in het doel belanden. Ugalde had even later meer geluk. De Costa Ricaan kreeg de bal voor zijn voeten na een goede verdedigende actie van Daan Rots, en schoof onder de voeten van Noppert door: 1-2.