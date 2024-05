UEFA maakt speelsteden bekend voor finales Europese hoofdtoernooien

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft woensdag de speelsteden voor de finales van respectievelijk de Champions League, Europa League en Conference League in 2026 en 2027 bekendgemaakt. Ook de speelstad voor de Champions League-finale van 2026 in het vrouwenvoetbal is aangekondigd.

Champions League

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De finale van het miljardenbal staat in 2026 gepland in Budapest, waar de Puskás Aréna het decor wordt van de tweestrijd. Het stadion, dat zijn naam dankt aan drievoudig Europacup I-winnaar Ferenc Puskás, heeft een capaciteit van 67.215 toeschouwers en wordt normaliter gebruikt door het Hongaarse nationale elftal. In 2022/23 was het stadion het decor van de Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma (1-1, 4-1 na penalty’s).

Waar de finale in 2027 gehouden wordt is nog even ongewis. De definitieve beslissing daarvan laat op zich wachten tot september. Dat heeft alles te maken met de renovatieplannen omtrent het San Siro stadion.

Europa League

De Europa League-finale van 2026 zal worden gespeeld in het Besiktas Stadium, te Istanbul. De thuishaven van de Turkse grootmacht kan bijna 43.000 toeschouwers huisvesten. In 2019 werd daar de UEFA Super Cup-finale tussen Liverpool en Chelsea uitgevochten (2-2, 4-3 na strafschoppen).

Een seizoen later trekt de finale van de Europa League naar Frankfurt. Het stadion, Deutsche Bank Park genaamd, behoort tot Eintracht Frankfurt, tweevoudig winnaar van de Europa League en kan voor internationale wedstrijden bijna 54.000 toeschouwers verwelkomen.

Conference League

De Conference League-finale van 2026 wordt afgewerkt in het stadion van RB Leipzig, de Red Bull Arena. Het stadion vanwordt aankomende zomer net als het stadion van Frankfurt gebruikt als speelstad op het EK en kan grofweg 47.500 supporters huisvesten. In 2027 krijgt het Besiktas-stadion weer een finale toegewezen, maar dan in de Conference League.

Vrouwen Champions League

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

De beste twee vrouwelijke clubteams zullen in 2026 tegenover elkaar staan in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het stadion wordt gebruikt door het Noorse nationale elftal en is steevast het decor van de Noorse bekerfinale. Het stadion telt een capaciteit van zo’n 28.000 stoeltjes. Bij de vrouwen is de speelstad voor de finale van 2027 nog niet bekend, daar moet eerst een nieuwe biddingprocedure aan te pas komen.