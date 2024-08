UEFA legt Morata en Rodri schorsing op vanwege controversiële liederen

Alvaro Morata en Rodri hebben van de UEFA een schorsing opgelegd gekregen van één wedstrijd. Aanleiding zijn de controversiële en beledigende liederen aan het adres van Gibraltar na de EK-winst.

Morata en Rodri zweepten het aanwezige publiek in Madrid op met de tekst ‘Gibraltar is Spaans’. Een reactie van de Gibraltese voetbalbond volgde al snel. “Extreem provocatief en beledigend. In het voetbal is geen plek voor dit soort gedrag."

Gibraltar ligt aan het zuidelijkste puntje van Spanje, maar behoort al meer dan driehonderd jaar toe aan het Verenigd Koninkrijk. Echter heeft de Spaanse regering Gibraltar nooit erkend als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

De UEFA startte een onderzoek en heeft beoordeeld dat het lied de ‘disciplinaire regels’ heeft geschonden. Het tweetal heeft een schorsing opgelegd gekregen van één wedstrijd.

Het betekent dat de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië op 5 september niet op de spits en de middenvelder kan rekenen.

De UEFA beschuldigt Rodrigo en Morata, verwijzend naar artikel 55 van het disciplinaire reglement van de UEFA, van 'het schenden van de algemene gedragsbeginselen'. De Gibraltar Football Association (FA) is blij met de uitspraak.

"De FA is verheugd om te zien dat het resultaat van haar klacht de erkenning en bevestiging is dat het 'Gibraltar is Spaans'-gezang van de spelers in strijd is met de disciplinaire regels van de UEFA. Artikel 55 vereist respect voor de principes van ethisch gedrag, loyaliteit, integriteit en sportiviteit, en verbiedt acties die de basisregels van fatsoenlijk gedrag beledigen en schenden."