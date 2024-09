'UEFA heeft Ballon d'Or-winnaar al geïnformeerd over zijn triomf'

Vinícius Júnior gaat er op 28 oktober vandoor met de Gouden Bal, zo onthult de Spaanse sportkrant MARCA dinsdag. De Braziliaan heeft van organisatoren UEFA en France Football al te horen gekregen dat hij de Ballon d'Or uitgereikt krijgt.

Vinícius troeft daarmee onder meer drie teamgenoten af. Ook Jude Bellingham, Kylian Mbappé en Daniel Carvajal waren namelijk in de running om gekroond te worden tot beste voetballer van Europa.

Als laatste werd ook de naam van Rodri nadrukkelijk genoemd. De controleur van Manchester City kende een uitstekend seizoen en won onder meer de Premier League en het EK, maar moet het afleggen tegen de steraanvaller van Real Madrid.

Vinícius ontvangt de bekroning na een seizoen vol prijzen met de Koninklijke. In het seizoen 2023/24 legden Vini en zijn teamgenoten in de Spaanse hoofdstad beslag op de Spaanse supercup en landstitel én op de Champions League. Bovendien werd halverwege augustus Atalanta afgetroefd (2-0) in de strijd om de UEFA Super Cup.

De linksbuiten kende een bijzonder productief seizoen 2023/24, waarover de Ballon d'Or van dit jaar wordt uitgereikt. In 39 wedstrijden namens Real Madrid was Vinícius goed voor 24 doelpunten en 11 assists.

Met het nationale elftal van Brazilië kende de pijlsnelle vleugelaanvaller een minder goed jaar. Zo werd Seleção op de Copa América van afgelopen zomer al in de kwartfinale uitgeschakeld.

Vinícius wordt de opvolger van Lionel Messi, die de Ballon d'Or in 2023 in ontvangst mocht nemen. De Argentijnse legende speelt inmiddels voor Inter Miami en stond niet op de lijst van dertig kanshebbers voor de Gouden Bal.