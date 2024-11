Tyrell Malacia trekt voor het eerst in ruim achttien maanden weer wedstrijdshirt Manchester United aan

Tyrell Malacia maakt eindelijk zijn rentree in het profvoetbal. De linksback van Manchester United speelde om uiteenlopende redenen ruim achttien maanden geleden voor het laatst een clubwedstrijd en dinsdagavond krijgt hij een basisplek bij Manchester United Onder 21 in het bekerduel met Huddersfield Town.

Malacia kwam voor het laatst in actie voor Manchester United op 20 april 2023 in het verloren Europa League-duel met Sevilla. Nadien speelde hij nog een laatste duel op 14 juni 2023 met Oranje, dat in de Nations League verloor van Kroatië (2-4).

Niet lang na die wedstrijd liep Malacia een knieblessure op, die hem volgens de eerste schattingen een half jaar aan de kant zou houden.

Malacia kreeg echter meerdere malen te maken met een terugval in zijn herstel, waardoor zijn revalidatieproces nu al vijftien maanden in beslag neemt. De voormalig sterkhouder van Feyenoord mag zich nu dan eindelijk verheugen op zijn eerste speelminuten in lange tijd.

De Rotterdammer keerde onlangs terug op het trainingsveld van Manchester United, waar hij met luid applaus werd ontvangen. De club gaf in een eerder stadium wel aan de speeltijd van Malacia voorzichtig op te voeren.

De linkervleugelverdediger kwam verspreid over meerdere competities tot 39 officiële optredens in het shirt van Manchester United. Wanneer Malacia fit genoeg is om met de hoofdmacht van the Red Devils mee te doen, is nog onduidelijk.

Dinsdag trappen Huddersfield en de beloften van Manchester United het duel in de EFL Trophy om 20:45 uur af in John Smith's Stadium.